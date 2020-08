Ação de sensibilização inovadora em praias portuguesas alerta para os riscos da exposição solar excessiva

A proteção solar requer cuidados ao longo de todo o ano, merecendo uma atenção redobrada no verão, altura em que os raios ultravioleta estão particularmente fortes, e particularmente relevante após um longo período de menor exposição solar.

Procurando sensibilizar a população para alguns cuidados e medidas subjacentes a uma exposição solar segura e com menores riscos para a saúde, o MEO, a Garnier Ambre Solaire e a Liga Portuguesa Contra o Cancro unem-se para a disponibilização de dispensadores gratuitos de protetor solar, durante a primeira quinzena de agosto, em 10 das mais conhecidas praias portuguesas ao longo de toda a costa continental - Praia da Foz do Lizandro (Ericeira) no Limipicos Beach Café, Praia de Carcavelos no Carcavelos Surf Center, Praia do Ancão (Almancil) no Restaurante 2 Passos, Praia Grande (Sintra) no Bar do Fundo, Praia de Matosinhos na Escola de Surf Onda Pura, Praia de Alvor (Portimão) no Restinga, Praia da Torreira (Aveiro) no Maribar, Praia da Falésia (Vilamoura) no Gomes na Praia, Praia de Buarcos (Figueira da Foz) no Pé Na Areia e na Praia da Riviera (Costa da Caparica) no Grão d’Areia.

Os dispensadores estarão nas praias, oferecendo acesso gratuito a um dos mais recentes produtos da marca de protetores solares, um novo protetor solar hipoalergénico e comprometido com o oceano, que não só garante uma maior proteção e aplicabilidade em vários tipos de pele (adequado também para a pele mais sensível), como também assegura um menor impacto ambiental para os ecossistemas marinhos.