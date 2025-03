Se por um lado é consensual que para ter um estilo de vida saudável existem três pilares essenciais – alimentação, atividade física e sono -, por outro, a procura pelos resultados imediatos contribui para a propagação de mitos sobre saúde e bem-estar, que estão à distância de um clique.

Não existe evidência científica que suporte que a adoção das dietas detox é eficaz no processo de eliminação de substâncias tóxicas do organismo e na perda de peso

Dietas milagrosas, exercícios intensos e promessas de resultados rápidos são frequentemente divulgados sem qualquer base científica. Quem nunca se deparou com títulos como "Dieta detox para perder peso" ou "Faça um detox e perca peso"? Este tipo de dieta pode resultar em défices nutricionais, por ser bastante restritiva e proporcionar uma baixa ingestão de proteínas, de ácidos gordos essenciais e de algumas vitaminas e minerais. Não existe evidência científica que suporte que a adoção das dietas detox é eficaz no processo de eliminação de substâncias tóxicas do organismo e na perda de peso. Por isso, é fundamental recorrer a fontes credíveis e a profissionais de saúde qualificados, para evitar informações contraditórias e investimentos precipitados, garantindo que se fazem escolhas conscientes.

Nunca se falou tanto em alimentação saudável, mas será que estamos a fazer as escolhas certas?

A nossa saúde e o nosso bem-estar dependem muito da alimentação e é no supermercado que começam as nossas escolhas.

Dizem que somos o que comemos e, por isso, a qualidade (nutricional) e origem dos produtos deve ser priorizada em detrimento de dietas restritivas ou extremas. Optar por uma dieta com uma boa base vegetal, rica em frutas e legumes, não só fornece os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo, mas também ajuda a prevenir doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade e as doenças cardiovasculares, desempenhando um papel crucial na promoção de uma vida saudável. Alimentos frescos, minimamente processados e nutricionalmente equilibrados devem ser a base de uma dieta variada, que contribui não só para o bem-estar individual, mas também para a sociedade e o ambiente.

leitura dos rótulos torna-se (ainda mais) importante

Para tomar as melhores decisões relativamente a produtos mais compostos, a leitura dos rótulos torna-se (ainda mais) importante. A utilização do semáforo nutricional na frente das embalagens é um exemplo de um sistema que facilita essa leitura, já que utiliza o conceito de três cores (inspirado nos semáforos de trânsito) para mostrar os teores dos nutrientes que devem ser consumidos com moderação: gorduras, gorduras saturadas, açúcar e sal. Devemos optar por alimentos e bebidas com mais nutrientes a verde e amarelo, evitando os que têm mais vermelhos.

Cada escolha consciente que fazemos, seja optar por produtos nutricionalmente equilibrados, sazonais, locais, que sejam provenientes de práticas agrícolas sustentáveis ou que reduzam o desperdício, tem um impacto positivo que vai muito além do nosso bem-estar individual.

Ao adotarmos uma abordagem holística e informada, promovemos uma alimentação e um estilo de vida saudável, enquanto investimos num amanhã mais saudável e sustentável.