Quando é sugerido o consumo da água com limão alegando o seu teor em vitamina C, não será certamente com algumas gotas como muitas vezes recomendado, mas sim aproveitando o limão inteiro. Sendo que relativamente ao consumo de vitamina C, e contrariamente ao, muitas vezes referido não existe evidência sustentada que indique que leve a uma redução da frequência de constipações.

O uso do sumo de limão pode ser uma estratégia para conferir sabor à água aumentando a sua ingestão e consequente hidratação do organismo, pelo que não apresenta maior efeito quando comparado com a ingestão de água natural. No entanto, a evidência científica até à data não sustenta as alegações supramencionadas, pelo que as alegações sobre o consumo de água com limão em jejum devem ser analisadas com prudência e cautela.

Por fim, o consumo de limão, como de qualquer outra fruta, integrado num padrão alimentar saudável, não trará, certamente, prejuízos para a saúde em indivíduos saudáveis, à exceção do efeito erosivo no esmalte dentário e do possível desconforto que algumas pessoas com problemas gastroesofágicos possam sentir.

Um artigo do nutricionista Luís Cristino.