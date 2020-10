O manual preenche uma lacuna importante na literatura nacional, abordando tópicos urgentes e apontando importantes orientações futuras que podem servir de aprendizagem na gestão de novas pandemias.

É uma obra que junta a contribuição de diferentes autores, com a coordenação Rodrigo Dumas-Diniz e Mauro Paulino.

Neste livro, o leitor encontrará o contributo de profissionais das mais diversas áreas, entre as quais a Medicina, a Enfermagem, a Sociologia, o Serviço Social, o Direito e, em particular, a Psicologia, podendo contar com o enfoque mais atual e consistente que o conhecimento científico atualmente permite.

É um livro destinado a todos os que procuram mais informações credíveis sobre os impactos, bem como as reações emocionais e comportamentais, decorrentes da pandemia.

A obra é reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP): " A Psicologia da Pandemia representa um contributo, inédito em Portugal, para pensar e demonstrar a capacidade de actuação dos Psicólogos, através da intervenção psicológica, em múltiplas áreas e dimensões da vida humana, nomeadamente em situações adversas e marcadamente exigentes".

O livro conta com o prefácio de Bento Rodrigues, jornalista da SIC, e posfácio de Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP.