Usufruir dos nossos alimentos típicos, dos petiscos, das tardes na esplanada ou grandes convívios não impede que possamos fazer algumas escolhas alimentares essenciais a um estilo de vida saudável. Algumas são rotinas que importa manter no nosso dia-a-dia que podem, e devem, fazer parte do nosso estilo de vida, independentemente da época.

Deixamos-lhe cinco sugestões que facilmente conseguirá cumprir nestes dias e que não implicam que deixe de aproveitar os momentos de convívio:

Não passe muitas horas sem comer

Se o fizer, facilmente chegará com mais fome à refeição seguinte, o que pode fazer com que exagere nas quantidades ingeridas. Coma várias vezes ao dia, de forma a manter a sua saciedade.

Mantenha o consumo de água durante o dia

Se tiver dificuldade em fazê-lo, opte por beber um copo de água antes de cada refeição. Também pode colocar um copo ou uma garrafa de água em locais estratégicos, de forma a funcionar como lembrete para aumentar o consumo.

Não deixe a sopa de legumes de lado

Nem todas as pessoas são amantes de sopa, quer pelas suas texturas ou mesmo os ingredientes. Contudo, é importante manter o seu consumo, uma vez que permite um maior controlo das quantidades ingeridas na refeição principal..

Acompanhe as refeições com hortícolas

É essencial acompanhar com hortícolas ou uma salada verde as suas refeições, pois são uma fonte de vitaminas e minerais. Além disso, a sua quantidade de fibra também ajudam a manter a saciedade ao longo do dia.

Faça os seus próprios snacks

Tenha sempre consigo pequenos snacks para quando tiver fome, não necessitando de ir a um café, pastelaria outros locais de venda que levem a fazer escolhas menos saudáveis.

Estas pequenas sugestões podem ajudar a controlar melhor a sua alimentação ao fim-de-semana, mantendo a saciedade mais controlada. Ao mesmo tempo, consegue aproveitar as refeições especiais destes dias, talvez comendo a sua sobremesa preferida, uma vez que seguindo as dicas acima pode garantir uma alimentação saudável na maior parte dos restantes dias.

Põe-se a mesma questão quando falamos do consumo de bebidas alcoólicas. Se, por um lado, é importante moderar, ou mesmo evitar, o seu consumo, por outro, existem estratégias que nos permitem, se for caso disso, não as deixar de lado. Uma delas é escolher opções com menor teor alcoólico e/ou menos calorias.

Por exemplo, comparativamente a outras bebidas alcoólicas como o vinho ou bebidas brancas, a cerveja apresenta um valor calórico menor, entre 20 e 30 kcal/100ml, dependendo do tipo de cerveja, podendo esse valor ser ainda menor no caso da cerveja sem álcool (7kcal/100ml).

Outra estratégia para moderar o consumo de bebidas alcoólicas nestes momentos é beber um copo de água, por exemplo, entre cada cerveja. Isso permite promover a hidratação e ajuda a manter o equilíbrio e moderação no consumo.

Como em tudo, o segredo está no equilíbrio. Pode ser interessante antever o seu fim-de-semana e "prever" os encontros ou convívios que terá para conseguir gerir a sua alimentação de acordo. Além disso, volte à sua rotina habitual no dia seguinte, evite fazer compensações alimentares, tentando restringir o consumo de alimentos para compensar eventuais excessos. Voltar à sua rotina e a uma alimentação saudável é a melhor forma de compensar.