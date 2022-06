As cefaleias (relacionadas com a exposição solar e algum grau de desidratação), as feridas (decorrentes de quedas e calçado desadequado ao recinto) e as lesões osteoarticulares foram as ocorrências diagnosticadas mais frequentes, informa a Lusíadas Saúde em comunicado.

"A Equipa de coordenação clínica do Rock in Rio 2022 é constituída por profissionais de saúde do Hospital Lusíadas Lisboa: Sofia Lourenço, médica coordenadora da Unidade de Atendimento Urgente de adultos, Rui Dias, enfermeiro coordenador do Internamento Médico-Cirúrgico e Cirurgia de Ambulatório, e Bruno Matos, enfermeiro diretor. Um dos coordenadores da Lusíadas Saúde integra o Posto de Comando Tático do Rock in Rio", lê-se na nota.

"Ao longo de todo o evento, o Hospital do Rock conta com a colaboração de cerca de 200 profissionais de saúde em representação de todas as unidades Lusíadas, de Norte a Sul do País. Estes profissionais integram as 11 Equipas distribuídas pelo Parque da Bela Vista e as infraestruturas de assistência fixas do dispositivo médico: um centro médico e um posto de saúde. Das 11 Equipas no terreno, oito incluem suporte básico de vida e três acautelam suporte avançado de vida. Contam ainda com o apoio de quatro ambulâncias que estão estrategicamente posicionadas para suportarem a ação das Equipas no terreno", acrescenta.

"Estes primeiros dois dias de evento decorreram com tranquilidade, tendo as ocorrências sido na sua maioria de baixa complexidade. Aproveitamos para uma vez mais relembrar algumas dicas básicas de prevenção e preparação para o próximo fim de semana, tais como não descurar os cuidados de hidratação e de proteção solar, e utilização de calçado adequado", afirma Sofia Lourenço, Coordenadora do Serviço Médico do Rock in Rio 2022.