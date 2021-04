“A vacinação está a acelerar em toda a Europa, mais de 100 milhões de pessoas na UE já receberam pelo menos uma dose da vacina e 27 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas”, referiu Maros Sefcovic.

O vice-presidente executivo com a pasta das Relações Interinstitucionais falava em conferência de imprensa à saída Conselho de Assuntos Gerais da UE que foi presidido, a partir de Bruxelas, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Reconhecendo que a “situação epidemiológica continua difícil em muitos Estados-membros”, Sefcovic referiu que isso “irá brevemente mudar graças aos esforços de vacinação”, prevendo que “355 milhões de doses de vacinas” irão ser entregues na UE “até ao final de junho”.

“As entregas de vacinas devem aumentar significativamente no segundo trimestre, com os acordos já finalizados, [que preveem a entrega de] 200 milhões de doses da Pfizer/BioNTech, 35 milhões de doses da Moderna, e 75 milhões de doses da AstraZeneca. Além disso, a Pfizer/BioNTech irá agora começar a acelerar a entrega de 50 milhões de doses adicionais”, informou.

O responsável referiu também que, durante a discussão de hoje, os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus concordaram que é preciso “continuar o esforço” dos Estados-membros no que se refere ao atual processo de vacinação e manter “o ímpeto atual”, porque “a velocidade da vacinação é de uma importância crucial neste momento”.

“Também temos de nos assegurar que a UE está preparada para o médio prazo, o que significa ter suficientes doses da vacina para fornecer injeções adicionais e lidar com novas variantes o mais rápido possível”, apontou Sefcovic.

Nesse sentido, Sefcovic reiterou que a UE está a negociar a compra de 1,8 mil milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, que serão entregues entre 2021 e 2023, sublinhando também que “uma característica importante do contrato é o facto de que a produção da vacina finalizada, e de todos os seus componentes essenciais, terá lugar na UE”.

A ferramenta ‘online’ do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros, indica que 7,9% da população adulta da UE já está totalmente inoculada (com as duas doses), enquanto 20,5% recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.

Já em termos absolutos, os dados do ECDC referem que cerca de 103,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas na UE até hoje, de um total de 126 milhões de doses entregues aos países.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.