Com um circuito de 8 exercícios, este plano de treino em circuito combina exercícios aeróbios, de intensidade alta e exercícios de força com intensidade leve a moderada, para que possa perder aquela gordurinha extra e manter a forma física.

Lembre-se: a atividade física é essencial para a saúde e bem-estar. O exercício constitui um dos pilares para um estilo de vida saudável, a par da alimentação saudável e de um sono regular. A evidência científica e a experiência disponível mostram que a prática regular de atividade física beneficia, quer fisica, quer mentalmente, toda a população.

Tome nota desta sequência de 8 exercícios

Cerca de 80% da população não pratica atividade física suficiente para cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Contudo, importa considerar que estas recomendações contemplam sobretudo a prática de exercício físico e desporto.

É possível ter uma vida fisicamente ativa através de outras alterações no dia-a-dia que levem a realizar mais movimento – no trabalho, em casa e, sobretudo, nas deslocações. Entre as crianças com 10-11 anos, 64% são pouco ativas fisicamente. O valor da inatividade física sobe abruptamente para mais de 95% em jovens com 16-17 anos.