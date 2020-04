Quer treinar em casa? Não perca estas apps

3. Nike Training Club

Exercite-se com esta aplicação que promete colocá-la a mexer-se e a treinar diretamente a partir da sua sala. Pode contar também com conselhos de nutrição e dicas de especialistas, assim como, com uma enorme comunidade de amantes do desporto.

4. Runtastic

Esta app da Adidas permite selecionar e criar os seus próprios exercícios. Entre em desafios com outros utilizadores e puxe por si de várias maneiras.

5. Endomondo

É considerado uma das melhores apps de fitness. Desfrute de corridas, caminhadas e outros treinos com esta app. Pode também registrar os seus treinos por GPS, analisar estatísticas e ainda fazer parte da comunidade global de amantes do fitness.