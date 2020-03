Estes produtos de skincare são para usar no “bumbum”

Não é só a pele do rosto que merece atenção, mas sim também a do seu rabo, principalmente no verão. Dê uma vista de olhos nestas máscaras e surpreenda-se.

É um dos locais que recebe mais atenção no verão, mas não é só de exercício que o seu "bumbum" precisa, e sim também de cuidados de hidratação. Foi a pensar nisso, que várias marcas de beleza optaram por dar mais ênfase a esta zona do corpo e já é possível fazer máscaras para hidratar esta região. Dê uma vista de olhos e saiba quais as máscaras que vão deixar o seu "bumbum" mais bonito e hidratado!