A escolha do perfume ideal varia muito de mulher para mulher e por vezes o mesmo perfume pode resultar em aromas odores diferentes, dependendo da pessoa que o usa. Isto porque cada pele tem um cheiro único e isso é o resultado da nossa alimentação, dos nossos hábitos de vida e da nossa genética. Mas porque nos identificamos mais com alguns aromas do que com outros? Isso está muito ligado às características da nossa personalidade, por isso descubra qual o perfume ideal para si ou para oferecer de acordo com alguns fatores:

A mulher romântica

Este tipo de mulher vai sempre optar por uma fragrância floral e por embalagens com um toque feminino.

1 - Yves Saint Laurente Mon Paris Floral Eau de Parfum; 2 - Calvin Klein Eternity Moment Eau De Parfum; 3 - Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum; 4 - Jimmy Choo Floral Eau de Toilette; 5 - Chloé Eau de Parfum; 6 - Dolce & Gabbana Dolce Floral Drops