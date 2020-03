pandemia de covid-19 que o mundo enfrenta nos primeiros meses de 2020 está a obrigar muitos a isolar-se em casa, a (re)descobrir as vantagens do teletrabalho, a andar sempre a lavar as mãos e, entre muitas outras coisas, a ter de praticar desporto em casa. Para além dos treinos virtuais em voga nas redes sociais, uma tendência crescente na opinião de muitos especialistas, também há equipamentos, disponíveis online, que ajudam a queimar calorias.

1. Treinos virtuais

Para muitos, menos habituados a frequentar ginásios, a forma mais lógica de fazer exercício é, obviamente, recorrer a treinos interativos. Nas redes sociais, para além de clubes como o Holmes Place, o Fitness Hut e o Equinow e de marcas como a Sport Zone, são também muitos os treinadores pessoais, como Michele Mellone e Nuno Neves, o personal trainer de Cristina Ferreira, que os estão a propor. Também estão disponíveis aulas de grupo virtuais.

2. Aplicações móveis com exercícios

Se não é um grande utilizador de redes sociais, na impossibilidade de ir ao ginásio e de contratar um treinador pessoal, existem várias aplicações móveis a que pode recorrer, muitas delas gratuitas. Não é o caso da Beachbody On Demand, considerada por muitos uma das melhores da atualidade. A Peloton Digital, a Nike Training Club e a Tone It Up são outras apps recomendadas. A falta de personalização é, no entanto, uma das desvantagens apontadas.

3. Exercícios hipopressivos de baixa intensidade