5 coisas que deve começar a fazer (já) para perder a barriga

É impossível desmenti-lo. Mais tempo em casa é forçosamente sinónimo de maior sedentarismo. O sofá torna-se, de repente, no local de eleição e o frigorífico, por norma, nunca está muito longe. A tendência, nestes períodos, é para comermos mais e para nos movimentarmos (ainda) menos. Para conseguir um ventre liso e não engordar, seguir uma dieta ajuda, mas não chega. Acima de tudo, vai precisar de fazer um esforço e adquirir hábitos mais saudáveis.

1. Habitue-se a massajar o estômago

Dispense alguns minutos do seu dia para massajar o seu estômago, sobretudo após as refeições. Essas massagens vão permitir libertar tensões mas, acima de tudo, promover uma boa digestão. Para que sejam mais eficazes, escolha um óleo ou creme anticelulítico, de preferência orgânico. De seguida, faça movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio. Durante essas massagens, respire profundamente e desfrute desse momento de relaxamento.

2. Beba mais água

Beber água regularmente é essencial para conseguir uma barriga lisa. Se não tem o hábito de o fazer, habitue-se a ingerir um mínimo de 1,5 litros de água por dia, nas refeições e fora delas. Evite, todavia, as águas gaseificadas que, além de dilatar o estômago, podem inclusivamente favorecer o aumento de peso por estimularem o apetite. Os refrigerantes e as restantes bebidas açucaradas estão totalmente proibidas. Invista em chás e tisanas. Sem açúcar, claro.

3. Faça abdominais

Os músculos abdominais devem ir sendo estimulados ao longo do dia, se o objetivo é manter um ventre liso. Sempre quie estiver sentado à secretária ou no sofá ou na cozinha a preparar uma refeição ou a limpar o fogão, contraia os músculos abdominais durante 10 segundos. Habitue-se a repetir este pequeno exercício várias vezes ao dia.

Os mais radicais podem experimentar deitar-se de costas com as pernas retas, perpendiculares ao chão. Depois de expirar, devem fletir uma delas, levando-as em direção ao peito, como na imagem. Depois de inspirar, volte a colocar as pernas na posição habitual e troque. Repita o movimento 25 vezes seguidas e o exercício de manhã e à noite.

4. Tenha atenção ao que come

Descarte da sua dieta alimentos gordurosos e/ou salgados, doces, pastilhas elástica e, produtos lácteos, com exceção dos que favorecem a flora intestinal. Dê primazia a alimentos ricos em fibras e água, optando por legumes cozidos, cereais integrais e proteínas vegetais e animais. Evite adicionar sal aos pratos, já que é uma das principais causas para a retenção de líquidos e provocar inchaço. Substitua-o por gengibre, eficaz na remoção dos gases estomacais.

5. Mantenha horários de refeição fixos

Coma todos os dias à mesma hora, como recomendam os especialistas. Este hábito vai disciplinar o seu organismo. Evite também saltar refeições ou comer demasiado entre elas. Faça sempre quatro refeições diárias, pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. Espace-as quatro horas aproximadamente para regular o seu sistema digestivo. O pequeno-almoço e o lanche podem ser mais generosos, ao contrário do almoço e do jantar, que devem ser leves.