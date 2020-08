Com os movimentos certos, vai conseguir uns como sempre sonhou, em menos de nada. O plano exclusivo do treinador pessoal Alexandre Junior que ajuda a melhorar a firmeza e a combater a flacidez desta zona do corpo em apenas 45 minutos.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram