Estes episódios podem ser acompanhados por desorganização do pensamento e do comportamento e interferem significativamente com a funcionalidade de quem sofre desta perturbação, ao nível pessoal, profissional, familiar e social. A sua frequência, gravidade e duração são bastante variáveis.

Sintomas característicos dos episódios maníacos (Euforia)

Durante os episódios de mania as pessoas com esta perturbação sentem-se com extrema energia, confiantes, alegres, comunicativas e criativas. Apresentam redução da necessidade de dormir e do número de horas de sono. As decisões são tomadas com excessivo otimismo e irrealismo, com comprometimento da ponderação correta das suas consequências. Desmesurados gastos de dinheiro ou alterações dos seus hábitos sexuais são possíveis consequências deste tipo de decisões.

O débito verbal muito rápido, excessivo bem-estar, aceleração dos pensamentos, sentimentos eufóricos e crenças irrealistas (que facilmente provocam uma autoestima exacerbada e as ideias de grandiosidade e de poder), são igualmente exemplos de sintomas presentes nos episódios maníacos.

Sintomas característicos dos episódios depressivos

A tristeza prolongada no tempo com substancial diminuição da energia, a fadiga, o défice de atenção e de concentração, a dificuldade em realizar as atividades habituais, a lentificação dos pensamentos e o pessimismo são alguns dos sintomas presentes nos episódios depressivos. Invadem todas as áreas de vida do doente e provocam sentimentos de inutilidade, fazendo com que a pessoa se sinta desnecessária, com sentimentos de culpa, insegura e sem esperança no futuro. Tende a isolar-se da família, dos colegas, dos amigos ou de quaisquer outras pessoas. No limite, pode apresentar pensamentos suicidas.

A consulta psicológica, através da terapia cognitivo-comportamental pode representar uma enorme mais-valia para modificar as emoções, pensamentos e comportamentos pouco adaptativos associados aos episódios depressivos e aos episódios de mania.

Do mesmo modo, ajuda a desenvolver melhores relações familiares e sociais, contribuindo favoravelmente para a evolução da Perturbação Bipolar.

Embora crónica, a Perturbação Bipolar pode ser controlada, permitindo que os doentes possam ajustar-se a esta condição com o menor impacto possível e adquirindo estratégias que melhorem a sua qualidade de vida.

Um artigo da psicóloga clínica Lina Raimundo, da MIND | Psicologia Clínica e Forense.