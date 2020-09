Por muito cansado que chegue a casa ao final do dia, faça um esforço. Tire 10 minutos diariamente, vista roupa desportiva, calce as sapatilhas e siga o programa de treino que Duarte Galvão, fisioterapeuta e preparador físico lhe propõe de seguida. A falta de disponibilidade deixa de ser uma desculpa aceitável. Este programa de treino demora menos de um quarto de hora a concluir e também pode ser executado em qualquer ginásio. O seu corpo agradece e a sua saúde também!

Inicie o treino com cinco minutos de aquecimento cardiovascular. Pode executá-los em qualquer aparelho cardiovascular que tenha em casa ou no ginásio. A passadeira, o remo, a bicicleta ou o step são alternativas recomendadas. Em casa, pode caminhar, subir e descer escadas ou até mesmo dançar para aquecer os músculos.

A fase principal do treino

Esta parte do treino é marcada pelo trabalho muscular das pernas, das costas, do peito, dos bicípites, dos tricípetes e dos abdominais. Pode realizá-los com a ajuda de uma fitball, de um step, de elásticos, de halteres ou de caneleiras, fazendo duas séries de 15 repetições para cada grupo muscular.