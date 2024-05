Lembra-se do artigo sobre meditação, onde lhe dei algumas dicas para iniciar esta boa prática? Mesmo sabendo de todos os benefícios, temos alguma resistência em meditar, devido às crenças que temos sobre esta prática.

Uma possibilidade para resolver as resistências à prática da meditação é a sua integração em sessões de psicoterapia. Após avaliação das necessidades do cliente e da abordagem terapêutica utilizada, é possível aprender ferramentas úteis e ajustadas aos seus objetivos. A título de exemplo, através da meditação é possível a exploração de experiências internas, tais como o processamento de emoções, pensamentos e sensações corporais durante a sessão, ou até do desenvolvimento da autorregulação emocional, que pode ser útil para lidar com sintomas de ansiedade, depressão e outras perturbações emocionais.

É importante que o uso da meditação seja adaptado às necessidades e preferências individuais do cliente, podendo ser introduzido e explorado de maneira cuidadosa e respeitosa durante o processo terapêutico.

Neste artigo, partilho consigo formas de meditar que podem ser encaixadas facilmente no seu dia a dia, mesmo para pessoas que tenham rotinas frenéticas. Aqui estão algumas sugestões.

Meditação através da respiração. Esta é uma das formas mais simples de meditar e pode ser feita em qualquer lugar. Basta encontrar um local tranquilo, sentar-se confortavelmente e focar na sua respiração. Inspire e expire profundamente, prestando atenção às sensações físicas da respiração. Quando a mente começar a divagar, gentilmente traga o foco de volta à respiração. Se sente que tem dificuldades, peça ao seu psicólogo para treinar exercícios de respiração em contexto de consulta e experimentar várias técnicas até encontrar a que apresenta melhores resultados para si. Depois, é ir incrementando outras técnicas com maior grau de dificuldade, à medida que se sente preparado/a. Meditação Guiada. Utilize gravações de meditação guiada, que fornecem instruções passo a passo para ajudar a relaxar e acalmar a mente. Existem vários recursos gratuitos disponíveis online ou em aplicativos de meditação que oferecem uma variedade de temas, desde relaxamento até ao aumento do foco atencional e autocompaixão. Meditação da atenção plena (Mindfulness). A prática da atenção plena envolve estar consciente do momento presente, observando os pensamentos, emoções e sensações corporais sem julgamento. Pode ser feita durante atividades cotidianas, como caminhar, comer ou tomar banho, trazendo a atenção plena para a experiência presente. Em terapia, existem atividades que podem ser feitas para aumentar gradualmente o seu grau de consciência. Meditação em Movimento. Para aqueles que têm dificuldade em ficar parados, a meditação em movimento pode ser uma ótima opção. Práticas como yoga, tai chi, ou simplesmente fazer exercício físico leve ou caminhar conscientemente podem ajudar a relaxar a mente e o corpo, enquanto se movimenta. Meditação da gratidão. Dedique alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você está grato/a. Isso pode ser feito durante a meditação sentada, escrevendo num diário de gratidão ou fazendo uma pausa para apreciar as pequenas coisas ao seu redor. Meditação de visualização criativa. Visualize um lugar ou situação que lhe traga calma e paz. Imagine-se lá, utilizando todos os seus sentidos para criar uma experiência vívida e relaxante. Uma vez mais, se tiver dificuldades, ensaie esta técnica com o seu psicólogo. Meditação de amor e bondade . Esta forma de meditação é milenar e consiste em enviar pensamentos de amor, compaixão e bondade para si mesmo/a e para os outros. Isso pode ser feito através da repetição de frases ou cultivando sentimentos de amor e compaixão no seu coração. É particularmente útil sob o ponto de vista terapêutico, em situações de autocrítica constante ou de diálogo interno negativo.

Experimente diferentes formas de meditação e descubra o que funciona melhor para si, atendendo à sua rotina diária. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Mesmo alguns minutos de prática diária podem trazer benefícios significativos para a saúde mental e emocional. E se sente que é muito difícil para si criar uma rotina que contemple esta prática, não hesite em procurar ajuda.