Yoga, dança, crossfit, escalada, surf ou ginásio tradicional. Seja qual for o seu desporto, com certeza encontrará - ou descobrirá - o que gosta no Urban Sports Club.

Com uma oferta de mais de 50 modalidades distintas e quase 700 parceiros espalhados pelo país, a aplicação desportiva participa da Black Friday para garantir que todos se mantêm ativos e saudáveis com o aproximar do final do ano.

Os lisboetas poderão aproveitar 20% de desconto no primeiro mês de subscrição em todas as subscrições (excepto S), entre 25 e 29 de novembro. Já os portuenses, poderão desfrutar de uma semana de free trial, tendo assim 7 dias para experimentarem gratuitamente a aplicação.

“A Black Friday, para nós, é sobre saúde. Disponibilizar ofertas especiais nesta época é uma forma de incentivarmos a prática de desporto entre os portugueses, numa altura em que a preocupação passa a ser mais o consumo do que o bem-estar. Acreditamos numa sociedade mais activa e saudável, onde todos possam descobrir o prazer do desporto e explorar novas atividades. O equilíbrio é imprescindível e, por isso, disponibilizamos actividades variadas como meditação, yoga, Pilates e até spa”, comenta Ana Morais Marketing Manager do Urban Sports Club em Portugal.

Para se inscrever, basta entrar em www.urbansportsclub/pt ou fazer download da aplicação, disponível para IOS e Android.