Os maxilares têm uma grande influência não só ao nível da estética da face ou da aparência do sorriso, mas também em funções como a mastigação, a fala e, até, a respiração. Neste sentido, o desequilíbrio destes ossos pode dar origem a complicações que, ainda que possam parecer comuns, afetam fortemente a qualidade de vida.

“Muitas pessoas habituaram-se a viver com queixas ou sintomas que desvalorizaram com o tempo ou que associaram a outras condições. Ainda assim, o que não se sabe é que vários problemas aparentemente comuns, como as dores de cabeça ou problemas no sono, podem estar relacionados com desequilíbrios nos maxilares”, explica Filipe Melo, Médico Dentista na MALO CLINIC Lisboa.

“A solução pode passar, então, pela Ortopedia Funcional dos Maxilares, uma especialidade da Medicina Dentária que soluciona desequilíbrios ósseos, musculares e de funcionamento dos maxilares”, acrescenta.

Tendo isto em conta, o médico dentista Filipe Melo apresenta três condições que podem estar relacionadas com problemas nos maxilares:

1. Apneia do sono

Esta é uma perturbação respiratória que ocorre durante o sono e consiste na cessação do fluxo respiratório, durante mais de 10 segundos e mais de cinco vezes por hora. A sua principal consequência é a alteração do padrão do sono, uma vez que incapacita que se atinja um sono profundo e, assim, um bom repouso. A apneia pode estar diretamente relacionada com a incorreta posição dos maxilares que, desta forma, dificulta a circulação do ar sem interrupções e a postura durante o sono.

2. Dores de cabeça e de face

Os desequilíbrios nos maxilares dão, muitas vezes, origem a dores de face, nomeadamente na zona entre as maçãs do rosto e a orelha. Além disto, estas podem vir acompanhadas de outros sintomas, como febre, dificuldade em mastigar, aumento da sensibilidade dos dentes e, eventualmente, vermelhidão e inchaço no local. Na maioria dos casos surgem também dores de cabeça.

3. Problemas na fala

Alguns problemas relacionados com a fala podem surgir devido a má oclusão, isto é, devido a um desalinhamento ou falha no encaixe entre o maxilar superior e inferior. Assim, podem, por exemplo, manifestar-se dificuldades de dicção devido ao incorreto posicionamento da língua ou dificuldades em abrir a boca que afetam, naturalmente, o processo da fala.