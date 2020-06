Os dias quentes são um verdadeiro cálvário para toda a família, sendo, no entanto, os mais velhos aqueles que mais sofrem. As temperaturas mais elevadas podem ser muito incómodas, sobretudo para os idosos mais ativos, que se recusam a permanecer em casa nas horas mais quentes. Para que estes não sofram as consequências do calor, existem medidas que devem ser tomadas. Os conselhos para toda a família de Maria João Quintela, médica e presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia (APP).

1. Beba mais água ou sumos de fruta natural sem adição de açúcar e evite o consumo de bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja, que desidratam.

2. Faça refeições leves, frequentes e pouco condimentadas.

3. Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais frescos.

4. Evite mudanças bruscas de temperatura. Se estiver no interior de uma residência fresca, não saia para a rua nas horas de maior calor.

5. Nos períodos mais quentes, tome duche com água tépida ou até mesmo fria, se conseguir, para se refrescar.

6. Evite a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00 e use um protetor com um grau de fotoproteção igual ou superior a 50.

7. Use um boné ou um chapéu de abas largas e óculos com proteção contra os raios UVA e UVB.

8. Vista roupa larga e leve, de preferência de algodão. Apesar de existir a ideia pré-concebida de que as brancas são mais frescas, na realidade são as escuras que mais protegem dos raios ultravioleta.

9. Evite permanecer em viaturas expostas ao sol. Se não tiver ar condicionado, não feche as janelas. Leve água suficiente para beber durante a viagem e, se possível, viage de noite.

10. Se, após ter estado exposto ao calor intenso, tiver febre alta, a pele vermelha, quente, seca e sem suor e/ou sentir o pulso rápido e forte, dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão e/ou perda parcial ou total de consciência, chame de imediato um médico ou ligue para o número de emergência 112.