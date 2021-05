O padel (simplificação de pádel e do inglês paddle) é um desporto moderno que desde os anos 90 tem crescido de forma exponencial.

O padel é um desporto que pode ser praticado por todos os tipos de pessoas, seja em idade, género ou condição física.

Esta modalidade reúne partes de outros desportos de raquete como: ténis, squash, badminton, entre outros.

Sete sítios para jogar padel de norte a sul

Lisboa Racket Centre

No Lisboa Racket Centre, encontra um magnífico espaço, ao ar livre e seguro para toda a família, rodeado de natureza. Com mais de 20 anos de experiência em desportos de raquetes, este espaço é pioneiro no padel em Portugal.

Possui 7 courts de padel, 8 courts de ténis, 5 courts de squash, ginásio e piscina.

Onde?

Rua Alferes Malheiro – Alvalade 1700-025 Lisboa

geral.recepcao@lrc.pt

+351 218 460 232

Padel do Campo Grande em Lisboa

Localizado no Jardim do Campo Grande, este clube permite-lhe praticar o desporto do momento no centro de Lisboa. O espaço tem 9 campos outdoor.

Pode alugar o seu campo online, na app disponível na AppleStore ou na Play Store, com a possibilidade de pagar online, o que permite ir jogar sem ter de ir à receção. ​

Também pode reservar por email ou telefone.

Há cacifos e balneários de utilização livre e um café de apoio.

Onde?

Jardim do Campo Grande 1700-090 Lisboa, Portugal

info@padellisboa.com

+351 963 793 596

Aveiro Padel - Galitos

O Aveiro Padel Clube dos Galitos é um clube totalmente dedicado ao padel, instalado no centro da cidade de Aveiro.

O novo complexo surge numa zona central da cidade, com dezenas de lugares de estacionamento gratuito, restauração, balneários e com 6 campos, 2 deles panorâmicos com possibilidade de jogo exterior.

Onde?

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Jardim do pavilhão Clube dos Galitos, 3810-265 Aveiro - Aveiro

geral@aveiropadel.pt

+351 913 613 736

Clube Quinta de Monserrate

Atualmente com cinco centros distribuídos pela região do Grande Porto (Matosinhos e Vila Nova de Gaia) e Braga, o Clube Quinta de Monserrate trabalha com o objetivo de promover o padel não só como o desporto de convívio, como também o de preparar todos os que pretendem estar aptos para a competição.

A Academia Performance Training Center, no Clube Quinta de Monserrate Indoor em Matosinhos, conta com uma equipa de treinadores especializados no desenvolvimento técnico orientado para a performance.

Onde?

Rua Avelino Casebre, 4450-057 Matosinhos

geral@quintademonserrate.com

+351 915 501 423

The Campus na Quinta do Lago, Algarve

O The Campus é um complexo multi-desportivo no coração da Quinta do Lago. Tem uma variedade de campos de ténis e padel adequados a todos os níveis de jogadores.

Os quatro campos de padel são equipados com a tecnologia mais recente no que diz respeito à superfície, amortecedores especiais e iluminação, que permitem sessões de treino desde o amanhecer até ao anoitecer. Tal como acontece com o ténis, os campos de padel cumprem as normas dos melhores campos mundiais.

Este clube tem aulas para todos os níveis, bem como pacotes de padel para adultos. O The Campus organiza ainda torneios sociais.

Onde?

Av. Ayrton Senna da Silva, nº 20, 8135-162 - Quinta do Lago, Almancil - Portugal

the-campus@quintadolago.com

+351 289 381 220

Top-Padel Industrial Indoor Center no Porto

O Top-padel Industrial Indoor Center é o segundo centro de padel na cidade portuense na zona industrial do Porto. O centro está 100% dedicado à modalidade e oferece as seguintes infraestruturas:

- 6 campos de padel regulamentares em vidro, com relva de última geração

- receção c/ loja especializada da modalidade

- Zona lounge com wi-fi gratuito e vista panorâmica sobre o complexo

- Balneários masculinos e femininos

- Estacionamento privado

Onde?

Rua Engenheiro Ferreira Dias 241, 4150-246 Porto

http://www.top-padel.pt/

reservas@top-padel.pt

+351 226 178 356

WePadel em Coimbra

WePadel é um clube situado na cidade de Coimbra e está filiado na federação portuguesa de Padel. onta com 3 campos indoor de vidro com medidas oficiais, 3 campos outdoor panorâmicos e um campo outdoor, situado na Figueira da Foz - Maiorca.

Aqui também pode ter aulas. As aulas são a melhor forma de aprender e melhorar os aspetos técnicos e táticos da modalidade. As aulas WePadel são baseadas em temas diferentes e evolutivos a cada semana, tornando o processo de aprendizagem diversificado e extremamente motivante para o aluno.

Onde?

Rua Dr. Fernandes Martins 1 3030-300 Coimbra

geral@wepadel.pt

www.wepadel.pt

+351 910 995 727