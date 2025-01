Durante os meses frios há sintomas e doenças dos olhos que aparecem com mais frequência. Nomeadamente as conjuntivites virais e a doença do olho seco.

Por um lado, da mesma forma que a exposição ao frio aumenta o número de gripes e constipações, a conjuntivite viral, nomeadamente a adenovírus, é também uma doença que pode surgir com mais frequência. A permanência em sítios fechados e pouco arejados por causa do frio também provoca uma maior probabilidade de contágio entre as pessoas.

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, uma membrana superficial do olho, que provoca queixas de olho vermelho, pálpebras inchadas, desconforto, fotossensibilidade e lacrimejo. Ela é transmitida pelo contacto direto, ou seja, contacto com os olhos com as mãos depois do contacto com uma superfície contaminada (maçanetas, aparelhos eletrónicos, etc). A forma mais eficaz de prevenir é evitar tocar nos olhos com as mãos ou toalhas/lenços partilhados.

Por outro lado, a doença do olho seco pode surgir ou agravar em ambientes frios por várias razões. Em primeiro lugar porque o ar frio tem tendência a ser mais seco, agravando a secura ocular, em segundo porque o vento que também pode acompanhar o frio ainda intensifica mais a evaporação das lágrimas que lubrificam naturalmente o olho e ainda porque há tendência para se permanecer em sítios fechados com aquecedores ou ar condicionado que são fatores que contribuem de uma forma muito relevante para a diminuição da humidade do ar.

Os sintomas que surgem em relação com a doença do olho seco são o olho vermelho, sensação de areia nos olhos, prurido ocular e por vezes lacrimejo excessivo que acontece de uma forma reflexa.

Para evitar estes sintomas deve evitar-se ambientes muito secos, moderar o uso de ar condicionados e ponderar usar humidificadores de ar. O uso de óculos escuros protege não só do sol mas também do vento em dias menos claros. Deve também fazer-se intervalos no uso do computador e outros ecrãs. Dormir bem, fazer uma dieta equilibrada e manter atividade física regular são medidas que não só contribuem para melhorar a saúde geral mas também para manter os olhos saudáveis.

Um artigo da médica Ana Quintas, oftalmologista na AlmPrimum.