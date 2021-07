No último ano, os efeitos da pandemia na saúde mental têm sido um tema em destaque. E, com os números a subir novamente em Portugal, problemas como a ansiedade, depressão e o stress voltam a estar no centro das atenções.

De acordo com dados de um estudo do Urban Sports Club realizado a colaboradores em teletrabalho, 57% dos inquiridos afirmou ter passado por problemas de saúde relacionados com a pandemia, 27% tiveram efeitos secundários relacionados com stresse e 23% sofreram efeitos negativos no seu bem-estar mental, tais como humores depressivos ou sentimentos de solidão ou isolamento.

Apesar de serem dados negativos, os especialistas do Urban Sports Club afirmam que esta situação "tem servido para colocar a importância da saúde mental ao mesmo nível da saúde física, algo que deveria ter acontecido há muitos anos".

Por isso, recomendam 4 atividades que ajudarão qualquer pessoa a treinar a mente e ter uma vida mais saudável, tanto a nível físico como mental, para enfrentar qualquer dificuldade.

Yoga

Não é segredo que esta antiga disciplina é a chave para trabalharmos a nossa mente. De facto, os dados recolhidos pelo Urban Sports Club mostram como esta prática aumentou desde o início da pandemia, sendo a atividade física mais praticada em 2020 em Barcelona, por exemplo.

Uma dica do Urban Sports Club é procurar a prática do "yoga moderno", um tipo de yoga que "respeita as antigas tradições do yoga mas adapta-se ao mundo moderno de hoje e aos corpos contemporâneos, que são muito diferentes dos yogis milenares, uma vez que passamos muitas horas a trabalhar sentados numa cadeira, por exemplo.”

Existem dezenas de estúdios de Yoga, para todos os gostos e tipos de prática - do Jivamukti ao Hatha, Vinyasa, Ashtanga ou Hot Yoga, entre muitos outros. Para quem está em Lisboa, o estúdio Dharma Flow é uma óptima opção para começar a explorar a modalidade. Já no Porto, experimente as aulas do aconchegante Cozy Yoga.

SUP Yoga

Esta atividade mistura 3 elementos-chave para limpar as nossas mentes. Por um lado, a prática do yoga que já tem os seus benefícios bem conhecidos.

Depois, acrescentamos o componente da água, que produz uma sensação de relaxamento mas também garante um desafio extra. Finalmente, o ar livre oferece uma sensação de liberdade e bem-estar incomparável.

O SUP Yoga tem diversos benefícios para o bem-estar mental. A prática existe uma grande concentração e presente no momento e no agora, para garantir o equilíbrio ao longo da prática e a execução correcta dos asanas (posturas).

A mente fica assim livre de qualquer outra coisa. A prática na água e ao sol melhora a produção da serotonina, que influencia directamente o humor, sono e emoções. Assim, o SUP Yoga melhora o estado de espírito, emocional e físico, proporcionando um total relaxamento mental. Pode aventurar-se nesta prática no Yoga Spot, no Barreiro.

Pilates

Pilates é um treino de corpo inteiro que tem como principal objectivo reforçar o core, ou seja, o pavimento pélvico, a parte inferior das costas, e os músculos abdominais, melhorando assim a postura geral. No Pilates, o core é referido como a “casa do poder” do corpo humano.

A respiração desempenha um papel importante no Pilates, tal como no yoga, ajudando a libertar e a maximizar a tensão muscular e é frequente utilizar equipamento adicional, como fitas ou mesmo máquinas especializadas.

Esta prática é ideal para aliviar tensão e dores nas costas, fortalecer a coluna vertebral, treinar a flexibilidade e melhorar a postura. Existem diversos estúdios onde pode treinar: PilatesRHab, na zona de Lisboa, e CORE Clinical and Performance Pilates, na zona do Porto.

Meditação

Embora não seja exatamente uma prática desportiva, a meditação é um treino mental. É um exercício de paciência e constância, ideal para cultivar a presença e a consciência nas nossas vidas, para gerir as emoções e alcançar a paz interior.

Tem como benefícios cientificamente comprovados a melhoria do sono e o descanso, a redução da ansiedade, diminuição do aparecimento de sinais e recaídas de depressão, melhorias significativas na memória e no desempenho cognitivo, melhoria da atenção e concentração e a capacidade de mudar de uma tarefa mental para outra e o alívio significativo dos sintomas de PTSD (transtorno de stresse pós-traumático).