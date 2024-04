Hoje vive-se em liberdade, mas será mesmo assim? Será que cada um de nós é verdadeiramente livre?

A liberdade representa um todo muito extenso e vai muito para além daquilo que é físico, daquilo que é ou não possível, só somos livres se internamente conseguirmos sê-lo. Isto é, só somos verdadeiramente livres se, entre muitas outras coisas, conseguirmos ser autênticos, independentes, responsáveis, se nos permitirmos a sentir, a pensar e a agir livres de condicionamentos.

A verdade é que apesar de, por vezes, acreditarmos que somos livres, quantas vezes vivemos internamente numa ditadura, ditada por tudo aquilo que a sociedade, a família ou os outros esperam de nós? Nessas circunstâncias, a nossa liberdade fica restringida e, mais vezes do que todos desejaríamos, acabamos por deixar de tomar decisões de acordo com o nosso interior, com o que queremos, para passarmos a tomar decisões de acordo com a expectativa que os outros depositam sobre nós.

Perante tudo isto, é essencial que cada um de nós reflita de forma consciente e ativa acerca da forma como consegue, ou não, ser livre. Em todas as áreas que não nos sintamos livres, devemos começar por trabalhar o nosso autoconhecimento, a descoberta dos nossos interesses, dos nossos valores, para a partir daí, descobrirmos aquilo que somos e aquilo que queremos. Só depois desta descoberta podemos desejar e procurar alcançar a nossa liberdade interna e sermos fiéis ao nosso interior.