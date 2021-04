Com a chegada da Primavera, os dias ficam mais longos e quentes, convidando a sair de casa para estar em contacto com a natureza. Esta é também uma excelente altura para renovar energias, reservando alguns momentos do dia para os seus rituais de bem estar.

A Health Coach Ana Gomes deixa algumas sugestões de rituais, que vão permitir relaxar mas também energizar e cuidar mais de si.

ELEMENTOS NATURAIS

Numa altura tão diferente como a que estamos a passar, um toque de natureza perto de nós nunca é demais. Por isso, promova ao máximo o contacto com a natureza e tente ter elementos naturais perto de si, plantas e flores são a opção mais imediata!

Pode também recolher folhas e outros elementos que lhe façam sentido, especialmente se tiver crianças, já que promove a conexão familiar com a natureza. Acredite que o toque primaveril vai trazer mais energia e alegria à sua casa/escritório.

VELAS

As velas são já bem conhecidas da estação que acabámos de deixar mas, pense bem, cada estação tem o seu aroma, e se sente falta de um cheirinho leve ou aconchegante quando está a beber o seu café, ou a ler aquele livro, não vai querer deixar de ter velas ao seu redor.

Para além de nos trazerem vários benefícios, como relaxar, acalmar, apaziguar o ambiente, ainda dão uma luz especial às divisões. Opte por aromas mais frescos e crie uma atmosfera agradável.

PASSEIO AO AR LIVRE

Um passeio ao ar livre nos dias que correm, é quase como sentir que ganhámos uma maratona. E se assim é, vamos aproveitar que o Sol começa a sorrir novamente, e que começa a aquecer, para respirar ar puro e tirarmos o melhor partido deste bem precioso que nos é tão necessário. Não esquecer uma boa hidratação e protetor solar.

BANHO AROMÁTICO E AUTO-MASSAGEM

Um banho aromático no fim de um dia stressante ou cansativo, é dos melhores pleasures, sem qualquer tipo de guilt, que pode proporcionar a si mesmo. Experimente utilizar óleos essenciais como alfazema, para que torne todo o ambiente mais relaxante e colocar uma banda sonora adequada ao mood que quer atingir!

Depois, é aproveitar que já não está assim tanto frio para fazer uma auto-massagem com um guasha e com o seu óleo preferido.

Guasha Peixe créditos: Ana Gomes, Health Coach

10 MINUTOS PARA RESPIRAR

Respire, relaxe, expire. Chegou a primavera, a natureza volta a despertar com as suas cores vibrantes, as flores emanam odores incríveis e os pássaros brindam-nos com as suas melodias apaixonadas. Escolha um sítio que lhe seja agradável e faça alguns exercícios de respiração consciente, praticando a atenção plena e conectando-se com o momento presente.