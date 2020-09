6. Rume à beira-mar

Num país com 943 quilómetros de costa, ignorar o mar deveria ser crime. Se tem a oportunidade de viver e/ou de trabalhar junto à costa, aproveite os fins de tarde para ir à praia ou para ir ver o mar. Caminhe à beira-mar. Na areia a exigência física é maior). Ande de patins em linha pela marginal ou inscreva-se em aulas de voleibol. Usufrua do ar e dos sons do mar, sentado com as costas direitas e respirando profundamente.

7. Termine o dia em beleza

Experimente uma sessão de reflexologia ou uma massagem crânio-facial, ideal para eliminar o stresse, num spa. Muitos destes estabelecimentos dispõem mesmo de piscinas e/ou de circuitos de água que prolongam a sensação de descanso. Em alternativa, em casa, faça uma esfolição corporal enquanto prepara um banho com sais aromáticos. Acenda velas, pendure na porta uma placa a pedir para não incomodarem, entre na água e relaxe.

8. Faça um treino no ginásio

Se deambular por aí sem destino está longe de ser a sua praia, pode sempre inscrever-se num ginásio. Duas vezes por semana, vá afinar a máquina, mas sem stresse. Prefira modalidades relaxantes que combinam a respiração controlada com o treino, exercitando os músculos sem acelerar o que passou o dia a mil à hora, o coração. A ioga e o total condicionamento são duas opções a considerar. Finalize com uma sauna ou um banho turco.

9. Prove novas iguarias

Há sempre um café, uma pastelaria, um salão de chá, uma esplanada, um bar, um wine bar ou um restaurante por (re)descobrir. Depois de sair do trabalho, em vez de ir a correr para causa, faça uma pausa gastronómica. Desafie colegas de trabalho, familiares e/ou amigos e aproveite para provar novas iguarias ou para se deliciar com especialidades que já conhece. Se puder ir e/ou regressar a pé, melhor ainda.

10. Reinvente o tempo que passa em casa

Se as tarefas domésticas se impõem, tem mesmo de ir para casa. Se não pode evitá-las, melhore-as! Siga o ritmo do seu CD favorito ou desafie o seu parceiro e filhos e transforme a preparação do jantar num momento divertido. No tempo que resta, brinque com os miúdos, namore com o graúdo ou relaxe no sofá. Deve fazê-lo, idealmente, com as pernas elevadas para melhorar a circulação, como aconselham muitos especialistas.