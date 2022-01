Novo ano, novas metas e novas tendências. No início de cada ano, estabelecemos objetivos e que novos hábitos desejamos incluir na nossa rotina. O exercício físico está em 9 de cada 10 listas de propósitos.

Para ajudar os que ainda procuram o seu desporto ideal, o Urban Sports Club antecipa as tendências no universo desportivo e onde praticá-las.

Fitboxing

Se o Yoga foi o desporto eleito em 2021, o fitboxing passa a disputar esta posição no novo ano que se inicia. Ambos partilham a particularidade de trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo, somando benefícios antistresse.

Considerado uma das atividades físicas mais completas por trabalhar a capacidade cardiovascular, a coordenação, a agilidade, os reflexos e ainda exigir a utilização de músculos de todo o corpo, o fitboxing pode ser praticado de diversas formas: treinos em sacos individuais ou coreografias sem contato que imitam os movimentos ao saco, alternados com exercícios funcionais.

Mantendo todos os benefícios do boxe, a modalidade é perfeita para os que se mantinham reticentes por medo do contato físico com outro desportista.

Onde praticar?



The Code: A modalidade Collide é um treino de alta intensidade que desenvolve a resistência cardiovascular e tonifica o corpo, aliando uma vertente lúdica específica ao boxe.

Rounds Academy : As aulas de HIIT Boxing aliam perfeitamente as técnicas de combate com uma sequência potente de exercícios cardiovasculares.

Animal Flow

Conquistar a flexibilidade, força e equilíbrio através dos movimentos dos animais? Sim, esta é uma tendência desportiva que tem ganho força em todo o mundo.

Um treino realizado utilizando apenas o peso do corpo, baseado principalmente nos movimentos de diferentes animais, embora também inclua diferentes movimentos adaptados de disciplinas como o yoga, a capoeira e o parkour.

A sua prática dinâmica e divertida imita os movimentos de animais como sapos, crocodilos, escorpiões e gorilas, mas os exercícios não são feitos individualmente, e sim relacionados, como uma coreografia.

Ou seja, passa-se da posição da tartaruga para a do cão, numa transição suave e natural. Além de trabalhar a flexibilidade, tonifica os músculos, ajuda a ganhar força e melhora a estabilidade, a elasticidade e a resistência cardiovascular.

Onde praticar?



A Calistenia Portugal é o pioneiro da modalidade em Portugal, com aulas todas as 4ªs feiras.

Ballet Fitness

Um treino físico que alia movimentos de ballet ao fitness na perfeição. Esta modalidade junta posturas e posições de ballet, exercícios de barra e fitness, entre outro tipo de modalidades, oferecendo um treino completo de tonificação, perfeito para adultos.

Proporciona definição muscular, flexibilidade e consciência corporal, para uma melhor postura e equilíbrio. E o melhor? Não é necessária qualquer experiência em ballet.

Onde praticar?

Ballet Body Lab: Se prefere treinar do conforto de sua casa, estas são as aulas perfeitas, pois são todas online - por vezes há algumas sessões ao ar livre. Qualquer pessoa é bem-vinda - mulheres e homens - independentemente da condição física.

Ballerina Body: Estas aulas aliam as técnicas de ballet, dança contemporânea, barra-no-chão, pilates e yoga ao treino físico. São perfeitas para quem sempre quis ter o corpo de uma bailarina sem precisar de dançar.

Treinos Hormonais

O nosso humor, a forma física e os níveis de energia estão frequentemente relacionados com o equilíbrio hormonal, por isso é importante trabalhar de forma correta com as hormonas do corpo durante certas fases.

As hormonas dos homens e das mulheres flutuam ao longo do mês e é possível equilibrá-las com o que é conhecido como Hormone Coaching.

No caso das mulheres, a série desportiva deve ser pensada de acordo com o ciclo menstrual, de 28 em 28 dias, para melhores efeitos e resultados.

Fase Menstrual: Considerada de mais baixa energia, o ideal são atividades centradas na flexibilidade e na respiração como Yoga, Pilates e alongamentos.

Fase Folicular: Quando o corpo se prepara para ovular, há uma subida de energia. É o momento ideal para os exercícios de força como o HIIT.

Fase de Ovulação: Nesta fase, o corpo da mulher tem o pico de energia mais alto, que dura cerca de 36 horas. Recomenda-se treinos de alta intensidade em menor tempo. Desportos que trabalhem força e potência, como a musculação.

Fase pós-menstrual: Os exercícios mais indicados neste momento, são as atividades anaeróbicas e de potência. Musculação, HIIT e exercícios funcionais.

Onde praticar?

Os personal trainers Afonso Vareta e Andreia Rosa, parceiros do Urban Sports Club, oferecem treinos personalizados às necessidades e ciclos individuais de cada aluno.