Demonstrar que é possível manter a prática de atividade física durante as férias e que é fácil mantermo-nos ativos em qualquer lado foram os grandes objetivos da Sport Zone ao desenvolver o conceito Summer Backpack, uma mochila que inclui alguns artigos essenciais de treino, que permitem realizar os mais variados exercícios, e que pode ser transportada facilmente para onde quer que vamos.

Os artigos que a marca sugere para levar nesta mochila são: tapete de Yoga, bandas elásticas, kit de elásticos, corda de saltar e fitas de suspensão e com isto a variedade de exercícios é infindável.

Summer Backpack da Sportzone

Para além de tudo isto, ainda há espaço para colocar um shaker, para que a hidratação durante os treinos esteja garantida, e um cinto de running para transportar o telemóvel, as chaves e um snack, por exemplo.

A par da sugestão de artigos a levar na mochila, a marca vai disponibilizar também vídeos exclusivos, em parceria com a HomeFitness, com exemplos de exercícios e treinos que podem ser realizados apenas com o que vai dentro da mochila.

Summer Backpack Sportzone; Shaker e cinto

Os vídeos são de acesso gratuito e estão disponíveis no site da HomeFitness enquanto que as informações sobre a Summer Backpack, e todos os artigos sugeridos, estão disponíveis no site da Sport Zone.

Além disso, a Sport Zone aliou-se à Mariana Rocha - MissFit - que vai mostrar aos seus seguidores que é simples praticar desporto em férias e que o material não ocupa assim tanto espaço. Os conteúdos vão estar disponíveis em formato vídeo e foto, com exemplos daquilo que é possível fazer com os artigos.

A MissFit será a 1ª embaixadora da Sport Zone, que se apresenta como figura inspiradora para uma vida ativa através do desporto. A MissFit é já uma referência nas redes sociais no que diz respeito ao desporto.