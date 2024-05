No caso das crianças com diabetes tipo 1 (DT1), é importante que a escola seja uma aliada das famílias na gestão da diabetes. A propósito disto, a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) frisa a importância de uma boa integração em ambiente escolar e recorda que a comunicação é a chave para facilitar o regresso de crianças com DT1 à escola.

“Uma boa integração em ambiente escolar deve ser um dos principais objetivos para melhorar a aceitação da diabetes, o controlo metabólico e a qualidade de vida. Como tal, é importante o trabalho de equipa entre os pais, a comunidade escolar e os profissionais de saúde que acompanham a criança”, explica Raquel Coelho, pediatra e coordenadora médica do Departamento de Crianças e Jovens da APDP.

A APDP deixa-lhe cinco conselhos para melhorar a relação da criança com diabetes e a escola:

1. Conhecer a diabetes é fundamental

As crianças com DT1 podem ter dificuldade de integração no meio escolar devido aos cuidados inerentes à diabetes. Mesmo quando não existem casos de DT1 na família é importante o conhecimento para promover a inclusão destas crianças e de outras crianças com doença crónica, nas famílias e na sociedade em geral. A escola deverá ter um papel de destaque, promovendo a aceitação, a literacia e a integração.

2. A equipa escolar deve ser uma aliada

O regresso às aulas não deve ser um momento de ansiedade para a criança que vive com DT1. É fundamental que o estabelecimento de ensino desenvolva todas as estratégias necessárias para o enquadramento e o apoio a estas crianças. Por exemplo, uma reunião de turma com profissionais de saúde pode ser um passo crítico para o sucesso da integração.

3. O momento da refeição é importante

A colaboração da equipa da escola é determinante para ajudar na escolha dos alimentos. Acompanhar a refeição, informar os pais sobre alterações da rotina escolar, apoiar na administração de insulina e na contagem de hidratos de carbono, são algumas das ações que a equipa escolar pode realizar para garantir o bem-estar da criança que vive com DT1. As crianças com DT1 podem e devem ter uma alimentação saudável igual à dos restantes alunos.

4. Atividade sempre

A atividade física é essencial para todos. Nas crianças com DT1 devem ser tidos em conta alguns cuidados, como vigiar a glicemia antes e após o exercício, eventualmente ajustar as doses de insulina e verificar a necessidade de reforço alimentar. A equipa de saúde que acompanha a criança será quem melhor pode aconselhar o professor de educação física e também a família e criança com DT1.

5. A integração deve ser uma preocupação

Uma grande parte do dia da criança é passado na escola, sendo crucial a articulação entre os pais, a equipa de saúde e a equipa escolar, que deverá incorporar a gestão da diabetes no seu contexto.

"A escola deve ser um local seguro onde as crianças com diabetes tipo 1 se sintam totalmente integradas. Para tal, é importante a partilha dos cuidados entre os familiares, a escola e a equipa de saúde. Os profissionais da escola devem estar capacitados para assegurar a prestação de cuidados em ambiente escolar", explica a pediatra.