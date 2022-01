Desde 2005, o psicólogo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, Cliff Arnall, considerou a terceira segunda-feira de janeiro no dia mais triste do ano e denominou-a Blue Monday. Pois, em 2022, este dia acontece na véspera do Dia Internacional do Riso, celebrado no dia 18 do mesmo mês.

Para afastar qualquer possibilidade de desânimo, o Urban Sports Club reuniu uma série de modalidades disponíveis na aplicação, que ajudarão na libertação de endorfina, a hormona responsável pelo bem-estar, bom humor e que ainda inibe a irritação e o stress, contribuindo para a sensação de satisfação e de felicidade.

Assim, todos poderão sair da zona de conforto, experimentar atividades novas e fazer com que o ano tenha muito mais Dias do Riso que Blue Mondays.

Risos e saltos

Os 80 trampolins do UpUp Park, com certeza farão com que sue a camisa enquanto se diverte aos saltos. O maior parque de trampolins 100% português, oferece opções de saltos nos sacos insufláveis gigantes, trampolins interligados e paredes com trampolins angulados.

Tudo para garantir momentos de emoção e adrenalina e transformar qualquer dia num Happy Day.

Dança

Ballet, pop, jazz ou salsa. Com mais de 15 estilos de dança diferentes e aulas de domingo a segunda, a Oeiras Dance Academy promete levar ritmo até aos que se acreditam menos capazes.

Com uma equipa de professores preparada para atender pessoas de todas as idades, a proposta é divertir-se enquanto exercita todo o corpo de forma descontraída.

Para os mais tímidos, o estúdio oferece aulas online dentro da plataforma do Urban Sports Club.

Aventura em família

Passar por uma sequência de obstáculos entre plataformas posicionadas nas copas das árvores – pontes suspensas, cordas, redes, túneis de árvore para árvore e saltos de Tarzan é a experiência cheia de adrenalina que o Adventure Park oferece.

Feita para ser vivida entre amigos e família, esta atividade ao ar livre permite o contato com a natureza e está apta para todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão habituadas a fazer desporto.

Suar a camisa com vistas

Treinos de alta intensidade, que trabalham a força e resistência ao mesmo tempo que exterminam a má disposição. E, para completar, com aulas outdoor nos parques mais tradicionais da cidade.

É o que oferece o Enjoy Hiit, que pretende dar a hipótese de uma vida saudável, a nível físico e mental, a todos os interessados.