Padel, o desporto do momento

Está por todo o lado. Nos últimos anos, o número de campos de padel aumentou exponencialmente em Portugal. Hoje são perto de 400 espalhados por todo o país.

Segundo a Federação Portuguesa do Padel (FPP), este é um desporto jogado a pares, que faz a utilização de raquetes e bolas próprias.

Surgiu em Portugal com a introdução de uma empresa espanhola, a All Padel, que construiu o primeiro campo deste desporto no Lisboa Racket Center na década de 90. No entanto, é só no final desse século que o padel começa a ganhar fãs e praticantes em todo o país, com o aparecimento de outros campos em Lisboa, Algarve e no Norte, e mais tarde em todo o território continental e ilhas.

O campo de padel é retangular, totalmente fechado, com 10 metros de largura por 20 de comprimento e possui uma rede no meio. Nos topos e em parte das laterais, existe uma superfície em vidro ou em alvenaria. A superfície do campo pode ser em relva sintética, alcatifa ou betão poroso, embora as duas primeiras sejam as mais habituais.

Em Espanha, um país que se assume como o grande motor de desenvolvimento desta modalidade, estima-se que existam mais de 4 milhões de praticantes. Em Portugal, depois de um início discreto, o crescimento nos últimos anos tem sido significativo. Atualmente, existem cerca de 80.000 praticantes e perto de 7.000 jogadores, de acordo com dados da FPP.

O padel é um desporto de equipa e possui uma abrangência etária grande - dos 5/6 anos aos 80 anos -, podendo ser jogado em família.

Para começar a jogar é preciso ter raquete, bolas, equipamento normal para desporto, um parceiro e uma dupla adversária. A raquete e as bolas podem ser compradas numa loja especializada, numa grande superfície ou numa loja online.

Os preços das raquetes oscilam entre os 20 e os 300 euros. Uma lata de 3 bolas custa cerca de 4 euros e o aluguer do campo cerca de 20 euros/hora.

Com o apoio de monitores especializados e jogando com alguma frequência (idealmente duas vezes por semana) pode evoluir-se bastante e num curto espaço de tempo.

Bepanthene® Plus Bepanthene® Plus está indicado no tratamento, desinfeção e cicatrização de feridas e queimaduras superficiais quando existe algum risco de infeção. Atua com uma combinação suave e eficaz de cloro-hexidina e dexpantenol para desinfetar e cicatrizar as feridas ligeiras. Bepanthene® Plus tem um efeito refrescante e calmante e, por ser incolor, permite acompanhar a evolução da cicatrização de feridas. É indicado para aplicação em: Feridas ou cortes superficiais;



Bolhas, arranhões e escoriações;



Rágadas, ulcerações e feridas em acamados;



Cicatrizes recentes e se existir risco de infeção. Saiba mais em www.bepanthene.pt/

Skate está de volta

O skate é um dos desportos radicais mais praticados em todo o mundo e consiste em realizar manobras desafiando o equilíbrio sobre uma tábua com quatro rodas, à medida que se vai deslizando sobre o solo (percorrendo ou não obstáculos).

Mais do que uma modalidade, o skate é à semelhança do surf um estilo de vida. Os seus praticantes usam roupas características, partilham hábitos comuns e até têm uma gíria própria.

O skate - uma prancha que possui dois eixos, rolamentos e quatro rodas - surgiu na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60, precisamente entre uma comunidade de surfistas que precisavam de se manter ativos mesmo quando não havia ondas no mar. Resumindo, os surfistas criaram uma nova forma de "surfar" no asfalto.

Em 1963, o "sidewalk surfing", praticado por um grande número de jovens, tinha criado identidade muito própria, com manobras originais, ganhando o seu nome definitivo: "skateboard".

O grande acontecimento da década seguinte neste desporto foi a invenção da roda de poliuretano em 1972, que acabou por revolucionar a prática de skate.

No entanto foram preciso mais de 20 anos para que este desporto vingasse. Só nos anos 90, é que o norte-americano Tony Hawk eternizou a modalidade com as suas acrobacias geniais, sendo considerado até hoje um dos maiores skaters de todos os tempos.

Atualmente realizam-se competições profissionais desta modalidade, havendo várias categorias. No que toca a manobras, estão descritas mais de uma centena de acrobacias, com vários níveis de dificuldade de execução.

Em 2010, o skater profissional Rob Dyrdek cria o Street League Skateboarding, uma competição internacional com prémios milionários que se destina a convidados especiais e que tem transmissão na internet para todo o mundo.

Em Portugal, não faltam campos de skate em todo o país.

Patins, para que vos quero?

É hora de ir buscar os seus velhinhos patins à garagem. Limpe-lhes o pó, porque eles estão de volta.

É na capital portuguesa, Lisboa, que um grupo de pessoas que partilham o bichinho da patinagem promove a reunião de aprendizes e especialistas todas as semanas em vários bairros. Atualmente, por causa da pandemia, os Urban Rollers deram um tempo às reuniões em conjunto, mas nas redes sociais não deixam de promover a patinagem urbana individual.

"Fazemos eventos de patinagem, sem organização formal, abertos a quem queira participar. São eventos gratuitos, sem inscrição e sem seguro coletivo", explicam os Urban Rollers na sua página online.

Cada patinador urbano é responsável pela sua própria segurança e por não comprometer a segurança dos outros patinadores ou peões. Os Urban Rollers aconselham o uso de capacete, proteções corporais, refletores, luzes sinalizadoras e o respeito pelas Regras de Trânsito.

Mas vamos à origem dos patins com rodas: a invenção dos patins sobre rodas começou na segunda metade do século XVIII quando o belga Joseph Merlin teve a ideia de construir patins que pudessem andar no solo tal como os patins de gelo deslizavam no gelo. Após várias experiências, Merlin conseguiu criar os primeiros patins, com apenas uma roda em cada pé. Assim que a invenção ficou pronta, o inventor resolveu fazer uma apresentação triunfal para mostrar a sua obra à sociedade local.

Merlin era violinista e a sua ideia era entrar numa festa a deslizar sobre rodas enquanto tocava violino. Foi exatamente o que ele fez, mas por pouco tempo porque teve uma queda desastrosa.

Os patins fora de gelo não se tornaram populares rapidamente, mas atualmente os patins tradicionais são bastante sofisticados. A patinagem de velocidade é mesmo um desporto olímpico e as várias modalidades da patinagem tornaram-se cada vez mais populares.

Os patins mais utilizados e conhecidos são os patins inline ou inline skates (com três, quatro ou mais rodas em linha reta) que são considerados já um meio de transporte alternativo. Mas na verdade há patins para todos os gostos, sendo que uma parte dos amantes deste desporto não dispensa os quad roller skates, patins de quatro rodas com dois eixos.

Quanto a locais para o pratica? Pode aproveitar qualquer ciclovia ou pavimento minimamente conservado desde que respeite as boas regras de conduta.

Faça desporto, mas faça-o em segurança! Em caso de acidente ou necessidade de assistência médica emergente, ligue 112.