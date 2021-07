Praticar desporto não é incompatível com o período menstrual. Pelo contrário, pode até ser benéfico. No entanto, ao longo de cada mês há mudanças físicas e emocionais no corpo de uma mulher ligadas às fases do ciclo menstrual.

Estas fases têm efeitos hormonais que, embora variem muito de uma mulher para outra, têm um impacto não só na sua atividade física mas também no seu bem-estar.

A monitorização do ciclo menstrual permite antecipar certos momentos delicados, tais como o início da menstruação, ou registar quaisquer anomalias que afetem as capacidades e limitações deste momento durante a prática desportiva.

Para estar mais perto das mulheres e contribuir para o seu bem-estar durante a menstruação, impedindo-as de desistir do exercício, a Garmin dispõe de um widget de monitorização do ciclo menstrual que, através da aplicação Garmin Connect, lhes permite registar cada fase do seu ciclo e os sintomas correspondentes, para além de aceder a conselhos sobre exercício e nutrição, para que possam adaptar a sua rotina desportiva e desfrutar do desporto.

Adapte o seu treino durante o ciclo

Os efeitos positivos de praticar desporto durante o ciclo menstrual podem ser alcançados de uma forma simples, sem praticar desporto extenuante, apenas mantendo uma boa rotina de atividades. As mulheres que treinam regularmente desenvolvem uma maior tolerância à dor, de modo que durante o período pré-menstrual e menstrual a perceção da dor é menor.

Isto acontece porque o nosso corpo gera endorfinas quando estamos fisicamente ativos. Estas hormonas, popularmente conhecidas como as "hormonas da felicidade", ajudam a melhorar a sensação de bem-estar e a reduzir a dor. De facto, o exercício é recomendado durante o período menstrual, pois pode aliviar sintomas associados ao ciclo, tais como cólicas, irritabilidade, cansaço, inchaço, náuseas e outros.

Durante a primeira fase do ciclo menstrual, os níveis hormonais descem, os fluidos acumulam-se e o sistema imunitário sofre, causando uma sensação de falta de energia. Isto é conhecido como síndrome pré-menstrual (TPM): peso, inchaço, dores de cabeça, dores nos ossos e articulações, desconforto digestivo e mesmo aumento da suscetibilidade a cãibras musculares.

Contudo, está provado que o exercício físico regular ajuda a reduzir a retenção de fluidos e, portanto, a sensação de peso é consideravelmente reduzida.

Portanto, durante esta primeira fase é aconselhável manter-se ativa, praticando o seu desporto favorito com menos intensidade ou optando por desportos como o pilates, yoga ou caminhadas, perfis de atividade que também podem ser encontrados no relógio Garmin.

Na segunda semana do ciclo, são os níveis de estrogénio que aumentam consideravelmente, multiplicando a energia, especialmente no pico da fase de ovulação (cerca do 14º dia). Nos desportos de alta intensidade, o estrogénio promove o armazenamento de energia nos músculos, bem como o influxo de glucose para as células musculares, o que pode ter um efeito positivo no desempenho. Este é o momento ideal para praticar desporto, aproveitando também esta energia extra para aumentar a intensidade ou explorar novos exercícios.

Durante a segunda metade do ciclo menstrual, do dia 15 ao 28, as alterações que ocorrem podem causar uma sensação de ligeira fraqueza e mesmo instabilidade. Além disso, a progesterona invade o corpo, causando sentimentos de tensão e nervosismo acrescidos. Embora isto não aconteça em todos os casos, algumas mulheres são também afetadas por mudanças de humor e ansiedade que muitas vezes começam nos dias que antecedem a menstruação.

Nestes dias, praticar desporto pode ajudar a reduzir o stresse, queimar a adrenalina e libertar tensão, reduzindo ou eliminando sentimentos de desconforto emocional.

Na semana do seu período, não hesite em treinar se é isso que o seu corpo lhe pede para fazer, mas faça-o de forma controlada. Deve praticar exercícios que possa tolerar, que sejam bons para o seu corpo e que goste de fazer. Tenha calma durante os primeiros dias do seu período e modifique a sua atividade física de acordo com as suas necessidades.

O mais importante é ouvir o seu corpo, não se forçar e adaptar o seu treino às suas condições físicas e mentais em cada momento, baixando a intensidade e preparando corretamente o seu corpo antes de cada exercício.

Durante esta fase pode sair para caminhar, fazer exercícios de cardio ou aeróbicos leves, rotinas curtas de ciclismo ou natação, exercícios de tonificação muscular (evitando levantamentos pesados), yoga, pilates, tai chi ou mesmo alguns alongamentos básicos. No seu dispositivo Garmin, pode encontrar rotinas para estas atividades e adaptá-las à sua condição física.

Conheça o seu ciclo com a ajuda desta ferramenta

A observação e monitorização das alterações hormonais que ocorrem ao longo do ciclo pode ajudar as mulheres a estabelecer padrões e tendências que explicam aspetos da vida quotidiana, tais como flutuações no sono, oscilações de humor, metabolismo e apetite.

Neste sentido, a Garmin tornou-se o melhor aliado para as mulheres quando se trata de realizar esta monitorização. A ferramenta de acompanhamento do ciclo menstrual incluída na aplicação Garmin Connect IQ permite aos utilizadores da marca acompanhar o seu período, registar sintomas físicos e emocionais e receber previsões sobre o seu ciclo e fases férteis.

O objetivo final desta função e-health da Garmin é ajudar as mulheres a obterem toda a informação de que necessitam para obterem melhor formação e otimizarem o seu bem-estar.

A aplicação adapta-se às necessidades e desejos reais de qualquer mulher. Cada utilizador tem a oportunidade de monitorização personalizada, independentemente de o seu período ser regular, irregular ou em transição para a menopausa. Através da informação e conteúdo da aplicação, os utilizadores podem estabelecer a ligação entre o seu ciclo menstrual e o seu estado de saúde atual.

Ao longo do mês, os utilizadores receberão conselhos sobre nutrição e exercício e podem também tomar consciência de como o ciclo menstrual influência o sono, o humor e o desempenho, entre outras coisas. Esta ferramenta permitir-lhes-á saber, por exemplo, que durante a fase de ovulação é mais fácil ficar ferido ou lembrar-lhes que os primeiros dias após a menstruação são ideais para recuperar a força e a resistência perdidas durante o seu período menstrual.

Criada por e para as mulheres, a função de seguimento do ciclo menstrual junta-se a muitas outras funções Garmin: monitorização da gravidez, aplicações desportivas, monitorização de stresse e sono, lembretes de hidratação, entre outros, concebidos para melhorar o bem-estar das mulheres e acompanhá-las na sua vida diária.