Desde pequenas alterações no tratamento diário, a produtos naturais que ajudem a afastar a ansiedade, estas são algumas dicas a ter em mente para garantir um verão calmo e seguro aos seus animais de estimação:

1. Manter sempre o amigo de quatro patas hidratado

Nestes dias de temperaturas elevadas, é preciso garantir que cães e gatos estão sempre hidratados e com água ao seu dispor. Durante as férias, os amigos dos patudos devem fazer-se acompanhar de tigelas convenientes para onde quer que vão, juntamente com uma garrafa de água. Ainda assim, é preciso ficar atento aos sinais de desidratação como nariz e gengiva seca, saliva grossa, olhos fundos, perda da elasticidade da pele e letargia.

2. Patrulhar a piscina e supervisionar na praia

No caso dos cães, estes sabem nadar instintivamente, mas, estão propensos a afogar-se por exaustão física. Assim, para garantir proteção em ambiente de férias, o melhor será garantir que existe vedação nas piscinas para que o acesso seja controlado, bem como ter em atenção se o seu animal de estimação ingere grandes quantidades de cloro, o que o pode deixar doente. Já na praia, descartar a trela pode ser uma boa ideia se o seu cão mantiver a calma e for social, mas, se este não for o caso, pode ser um momento muito stressante, pelo que há que prestar atenção aos sinais precoces de ansiedade.

3. Proteger o patudo dos parasitas

Independentemente do destino de férias, é importante prestar sempre atenção aos parasitas. Mosquitos, carrapatos, larvas, pulgas e outras pragas são bem capazes de arruinar as férias e são predominantes perto da água e em áreas densamente arborizadas. Para salvaguardar a saúde do melhor amigo do Homem e a harmonia das férias, é preciso garantir que o tratamento regular de parasitas está em dia e, nesta altura, reforçar essa mesma proteção.

4. Evitar e proteger de queimaduras solares

Patudos com pouco pêlo, pele rosada ou pêlo branco podem apanhar escaldões depois de algumas horas ao sol. Para evitar queimaduras solares, a regra é a mesma que para o Homem: limitar a exposição do seu animal de estimação durante o dia e aplicar protetor solar próprio para animais de estimação, especialmente nas orelhas e nariz.

5. Garantir a tranquilidade do seu amigo de quatro patas

É inevitável que a rotina dos amigos de quatro patas se altere durante este período, seja pelas viagens, pelos novos espaços físicos ou até mesmo por novas companhias. Para contrariar este período de stress e garantir a tranquilidade do patudo, a solução assenta em produtos naturais, como gotas e óleos à base de CBD, com os da Naturecan, que ajudam a controlar a excitação e a garantir a plena harmonia e bem-estar físico e mental do animal.