O fim do período das férias é a altura ideal para verificar a saúde e o bem-estar dos nossos melhores amigos de quatro patas. Especialmente no caso dos cães que, devido às suas atividades ao ar livre, podem revelar maiores sinais de desgaste.

Neste contexto, os especialistas da Kivet, a rede de clínicas veterinárias da Kiwoko, e da Mundo Belleza, os centros de grooming da mesma marca, explicam os aspetos a ter em conta.

Cuidar do pelo

“É crucial verificar se o pelo do seu cão tem nós, sujidade e possíveis parasitas após as férias”, afirma o especialista em cuidados da Kiwoko. “A escovagem regular ajuda a manter o pelo limpo e sem nós. Também é importante usar champôs específicos para cães que não irritem a pele, especialmente se tiverem estado na praia, para remover qualquer resíduo de sal”.

Saúde da pele

“A aplicação de produtos hidratantes para a pele é essencial para evitar a secura e as possíveis irritações causadas pelo sol e pela água salgada”, explica Raquel Muro, médica veterinária na Kivet. “É também essencial inspecionar a pele para detetar vermelhidão, caroços ou feridas e consultar o seu veterinário caso encontre alguma anomalia”.

Cuidado com as patas

“As almofadas plantares, um dos seus pontos mais delicados do animal, podem ser danificadas pela exposição ao asfalto quente e à areia”, salienta a especialista veterinária. “É aconselhável aplicar cremes hidratantes específicos para evitar fissuras e queimaduras e verificar regularmente se há cortes, espinhos ou pequenas pedras incrustadas nas patas”.

Orelhas limpas

“É essencial limpar as orelhas com produtos específicos para evitar infeções e prevenir o desenvolvimento de inflamações, especialmente se o cão aproveitou para nadar nas férias”, diz a especialista em grooming. “A observação de sinais como vermelhidão, odor intenso ou secreção pode indicar uma patologia, que deve ser observado pelo médico veterinário o mais rapidamente possível”.

Hidratação adequada e nutrição equilibrada

“Após uma atividade física intensa, é fundamental garantir que o cão tem sempre acesso a água fresca para evitar a desidratação”, sublinha Raquel Muro. “Além disso, é importante ajustar a dieta, caso tenha havido alterações de rotina durante o verão, para evitar problemas digestivos e garantir uma nutrição equilibrada. O controlo do peso do cão é crucial para evitar o excesso ou a perda excessiva de peso”, explica.

Prevenção de parasitas

“Após as saídas para o campo ou para a praia, o controlo rigoroso dos parasitas do cão e a utilização de produtos desparasitantes são essenciais”, reforçam ambas as profissionais. “É igualmente importante manter atualizado o calendário de desparasitação interna e externa do animal”.

Controlo das alterações comportamentais, do stress e da ansiedade

“Manter uma rotina diária consistente ajuda o cão a adaptar-se à casa depois das férias. Fornecer brinquedos e jogos para manter o animal mentalmente estimulado reduz o stress”, explica a Médica Veterinária. “É crucial estar atento a quaisquer alterações no comportamento do cão que possam indicar desconforto ou problemas de saúde. Não hesite em consultar o seu veterinário se notar alterações significativas no comportamento ou na condição física do seu animal”.

Visita ao veterinário

“Finalmente, marcar uma visita ao veterinário para um check-up geral garante que o cão está de boa saúde”, sugere a especialista da Kivet. “Verificar se todas as vacinas estão em dia e administrar as necessárias é essencial para o seu bem-estar, assim como consultar o veterinário se for detetada alguma alteração”.