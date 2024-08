Antes de percebermos do que se trata os One Health Pet Awards importa entender o que é o conceito One Health. No site da iniciativa há três palavras em destaque: “respeito, empatia e sustentabilidade”. Como se traduzem na prática estas palavras?

No conceito de One Health, "respeito" traduz-se no reconhecimento da interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental, promovendo uma convivência harmoniosa e respeitosa entre todos os seres vivos e os ecossistemas onde habitam. "Empatia" é refletida na compreensão e na consideração das necessidades de cada ser e ecossistema, enquanto a "sustentabilidade" foca-se na utilização responsável dos recursos naturais, garantindo o equilíbrio do planeta para as gerações atuais e futuras. No fundo, estas palavras significam adotar práticas que favoreçam o bem-estar de todos os envolvidos, os animais, as pessoas e o ambiente, promovendo uma coexistência saudável e equilibrada entre eles.

Subjacente ao conceito One Health está uma preocupação, a questão da saúde pública, nomeadamente os desequilíbrios na tríade humano/animal/ambiente. Aliás, o próprio conceito One Health surge como resposta à propagação de doenças zoonóticas. No presente, o que mais o preocupa nesta desregulação?

A principal preocupação nos dias que correm é precisamente a crescente ameaça de doenças zoonóticas, ou seja, doenças que podem ser transmitidas entre animais e humanos, e que representam 70% de todas as doenças emergentes a nível mundial. Este desequilíbrio é frequentemente exacerbado pela degradação ambiental, como a destruição de habitats, que aumenta o contacto entre humanos e animais selvagens. Além disso, o uso excessivo de antimicrobianos em animais, que pode levar ao aumento de resistências e, por conseguinte, à proliferação descontrolada de bactérias, vírus e fungos, é outra preocupação significativa.

Um projeto que assume querer “transformar a saúde pública e a dos nossos animais” apresenta-se a público de forma ambiciosa. Em concreto, o que são os One Health Pet Awards?

Os One Health Pet Awards são uma iniciativa anual que visa reconhecer e premiar projetos e ações que contribuam para a promoção da saúde pública e animal através de uma abordagem integrada e sustentável. Ao mesmo tempo, pretendemos que o conceito e a importância de implementar práticas One Health se consolide na consciência de todos, incluindo do grande público. No que toca a iniciativas, já realizámos várias ações e temos outras tantas a decorrer neste momento que abordam as diferentes vertentes da relação simbiótica que existe entre as pessoas e os animais de estimação, nomeadamente a saúde física, a saúde mental, os serviços assistidos por animais, entre muitos outros. Como momento central do projeto, realizar-se-á, no dia 28 de novembro, um evento com seminários formativos e uma gala de atribuição de prémios. Estes prémios destinam-se a indivíduos, organizações ou instituições que desenvolvam iniciativas inovadoras e alinhadas com as boas práticas em vigor, e que estejam em linha com os princípios do conceito One Health. Os prémios serão outorgados com base num painel de jurados de renome e com comprovada autoridade na área em que se inserem, que avaliarão os projetos de acordo com um regulamento altamente específico e rigoroso.

Quem pode candidatar-se a estes prémios e a que categorias?

Pode candidatar-se aos One Health Pet Awards, qualquer pessoa, organização ou instituição que tenha desenvolvido um projeto ou ação que se enquadre nos princípios do conceito One Health. As categorias são variadas e incluem iniciativas nas áreas da saúde e bem-estar animal, produtos e serviços, proteção e seguros, inovação e conhecimento e marketing e comunicação.

Categorias dos One Health Pet Awards Produtos/Serviços: Serviços de alojamento que garantam conforto e segurança, produtos alimentares sustentáveis e marcas de retalho que inovem na saúde animal. Saúde E Bem-Estar: Ambientes clínicos sustentáveis com espaços separados por espécies e práticas de comunicação eficazes para manter os tutores sempre informados. Proteção/Seguros: Seguros com coberturas inovadoras, como por exemplo consultas comportamentais e/ou apoio mental, projetos municipais de bem-estar animal ou campanhas de adoção/resgate. Inovação e Conhecimento: Projetos One Health que integrem saúde animal e humana, artigos inovadores, produtos/medicamentos veterinários que beneficiem animais e tutores. Marketing e Comunicação: Campanhas, artigos noticiosos ou reportagens focadas na importância e impacto do conceito One Health na sociedade.

Como vimos, um dos critérios que prepondera na aceitação das candidaturas prende-se com a abordagem integrada à saúde animal, humana e ambiental. Para tornar este conceito entendível, quer dar-nos alguns exemplos da sua praticabilidade?

Sim. Um projeto que envolva a vacinação de animais de companhia contra doenças zoonóticas, reduzindo assim a transmissão para os humanos. Outro exemplo poderia ser um programa comunitário de educação sobre higiene e saneamento, que ensina boas práticas para prevenir a transmissão de doenças entre animais e pessoas, evitando, ao mesmo tempo, uma possível contaminação do meio ambiente.

É objetivo desta iniciativa perdurar no tempo. Ou seja, ir além da atribuição dos prémios. Como vão fazê-lo?

Um dos pilares em que se baseiam os One Health Pet Awards reside na criação de uma plataforma agregadora que alimentará a constante criação e partilha de informação, desde conteúdo a iniciativas, passando por outros eventos relacionados com o tema de One Health, promovendo a colaboração e um fluxo ininterrupto de conhecimento entre os diferentes envolvidos. Além disso, há planos para realizar várias iniciativas anuais, conferências e workshops para fomentar a discussão e o desenvolvimento contínuo de novas práticas e ideias no âmbito de One Health.

Referem, por exemplo, que poderão ser atribuídas bolsas de pesquisa ou de estudo em universidades, ou estágios em empresas parceiras. Quer pormenorizar?

A atribuição de bolsas de pesquisa ou de estudo poderá permitir aos vencedores dos One Health Pet Awards aprofundar as suas investigações em universidades parceiras, proporcionando um ambiente académico propício para o desenvolvimento de novas ideias e soluções para os desafios atuais e futuros em One Health. Mais, os estágios em empresas parceiras proporcionarão uma oportunidade para que os premiados adquiram experiência prática, trabalhem em projetos inovadores e ampliem a sua rede de contactos profissionais, abrindo caminho para a implementação de iniciativas alinhadas com os princípios de One Health.

Termino com uma pergunta que transcende a dimensão dos prémios: Como é presentemente encarada em Portugal a profissão médico-veterinária?

Apesar da sua importância no cuidado da saúde animal, a profissão médico-veterinária, em Portugal, carece de valorização e de reconhecimento. Verifica-se um desequilíbrio claro entre a real importância da profissão e a valorização económica do seu trabalho. Somando a isto, trata-se de uma profissão oficialmente reconhecida de rápido desgaste, apresentando elevadas taxas de suicídio, aliás a que regista valores mais elevados em Portugal, e de burnout, devido a vários fatores, muitos deles inerentes ao seu quotidiano laboral.

Há que realçar, e este é um dos objetivos assumidos dos One Health Pet Awards, que os médicos veterinários são profissionais tremendamente essenciais para a sociedade, não só no tratamento e prevenção de doenças em animais, mas também em matéria de saúde pública, através de, por exemplo, controlo de doenças zoonóticas e da segurança alimentar de todos os produtos de origem animal. Sem eles, a saúde das pessoas e de todos os animais estaria irremediavelmente comprometida.