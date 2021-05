Desde o final de janeiro que as aulas de grupo estavam suspensas nos espaços físicos desportivos. Com o levantamento das restrições nesta última fase de desconfinamento, os portugueses já podem voltar a frequentar as mesmas de uma forma presencial.

Seja para conhecer novas pessoas ou para passar bom momentos com os amigos, as aulas de grupo tendem a ser sempre uma forma divertida de praticar desporto. Por isso, o Urban Sports Club deixa aqui um conjunto de sugestões de modalidades e incentiva todos a aventurarem-se através da prática de novas atividades, que potenciarão estímulos diferentes do treino habitual.

Dança

Hip Hop, Zumba, Funk Brasileiro? Seja qual for o seu ritmo favorito, nada melhor do que uma aula de dança no Jazzy Dance Studios. A dança, para além de ser perfeita para combater o stresse e a ansiedade, é também uma forma muito divertida para se manter em forma.

Além de poder explorar vários estilos e ritmos, nesta academia de dança irá sentir desde o primeiro dia um forte espírito de família, ideal para quem teve tanto tempo fechado em casa, longe de pessoas.

Indoor Cycling

Odeia a rotina? Então recomendamos o Indoor Cycling, uma aula de grupo em que os participantes pedalam ao ritmo da música, de forma a alcançar uma sensação de êxtase e gasto calórico elevado. Quem pratica afirma que não existem dois treinos iguais, e que cada aula é uma autêntica aventura.

Aerial Yoga

Já ouviu falar desta modalidade? O Aerial Yoga é uma combinação de Yoga, Pilates, calistenia e acrobacia aérea, usando um tecido suspenso. Os benefícios são semelhantes ao Yoga Tradicional, mas durante a sua prática vai perceber que se torna muito mais fácil explorar posturas mais avançadas.

Seja na versão holística, que promete trabalhar o corpo e a mente, seja em versão fitness, de simples exercício físico, uma coisa é garantida: a sensação de regresso à infância e ao divertimento puro.

E não, não há nenhum perigo de cair. Pode experimentar esta modalidade no Jaya Aerial Lab, com uma aula online em direto.

Kickboxing

Esta modalidade é muito mais do que dar murros e chutos num saco. São muitos os benefícios desta atividade desportiva e todos eles contribuem para se tornar mais forte, rápido e saudável. O Kickboxing combina técnicas de artes marciais com cardio intenso, sendo um dos treinos mais complexos e exigentes, quer para principiantes, quer para atletas experientes.

O Kickboxing é ideal para quem quer trabalhar intensamente os músculos de core, braços e pernas, mas não dispensa queimar calorias: 500 a 800 por aula. Para além de que dar murros e chutos pode ser uma excelente opção para quem deseja aliviar o stresse.

Em grupo, esta modalidade é ainda mas divertida, e pode praticá-la na Academia Kolmachine.

Para quem ainda não se sente tão à vontade para regressar presencialmente, o Urban Sports Club tem uma possibilidade híbrida, com aulas online em direto.