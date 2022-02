Ar puro nunca é demais. Conheça os melhores lugares para praticar exercício físico ao ar livre

Pasteleira saudável

No Porto, o Parque da Pasteleira abre as suas portas a todos os desportistas. Entre áreas relvadas e cursos de água, vive-se o lazer, o convívio e, sem dúvida, o exercício físico. O parque conserva parte da vegetação natural dos Pinhais da Foz, composta por pinheiros-bravos e sobreiros. Caso pretenda trazer a bicicleta, tem ainda à disposição uma ciclovia de aproximadamente dois quilómetros.

Esticar as pernas no areal

Sabia que a Praia de Mira é a única zona balnear, a nível mundial, com Bandeira azul desde 1987? E apenas melhorou com o passar dos anos! Entre Aveiro e a Figueira da Foz, o mar começa e a preguiça acaba, graças a um extenso areal, repleto de acessibilidades e equipamentos modernos. Dentro ou fora de água, mexer o corpo nem custa assim tanto.

Passear como um poeta

Em Santa Cruz, mora um passeio tão bonito que inspirou inúmeros autores, como Antero de Quental, João de Barros e Kazuo Dan. Desde desportos náuticos a uma corrida até ao miradouro do Alto da Vela, o Passeio dos Poetas guarda a receita para uma manhã ou tarde bem passadas. Inspire fundo e faça os seus melhores alongamentos. Quem sabe se depois não lhe dá vontade de escrever uns versos.

Driblar com muita cor

O artista urbano português AkaCorleone fez do Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria um lugar onde se corre sobre arte. Os amantes de basquetebol podem, assim, aproveitar uma partida enquanto enchem a vista de cor. No coração de Lisboa, driblar ao ar livre transforma-se numa mostra de pintura.

Junta de Freguesia de Arroios / Divulgação

Volta no paredão

O Passeio Marítimo de Oeiras, mais conhecido como paredão, transformou-se numa das grandes joias da coroa do concelho. Até chegar à Praia de Paço de Arcos, espaço não falta para fazer exercício e terminar o dia a mergulhar os pés na água. Quatro quilómetros de ar marítimo estão à sua espera!