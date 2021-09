Quando chegamos a setembro, ficamos todos um bocadinho mais sintónicos com as rotinas, quase todos já deixamos as férias e o trabalho volta a fazer parte do dia a dia.

A verdade é que apesar dos sobressaltos que setembro pode trazer, é um mês de reinícios e de estabelecimento de objetivos. Devemos olhar para setembro como quem olha para janeiro. É uma ótima altura para fazer balanços, para olhar para o futuro e tomar consciência de onde estamos e para onde queremos ir.

Assim, setembro é propício à organização e a sonhar. Comece o balanço de setembro a olhar para si, colocando-se em perspetiva, começando por:

Nível emocional - tem olhado para as suas emoções? É tempo de o fazer, de ouvir o que as suas emoções lhe transmitem, de cuidar delas e de lhes dar protagonismo na vida. Sempre que cuida das suas emoções, está a alimentar-se por dentro e a garantir que cresce no sentido certo, mais saudável e mais capaz.

Nível relacional - tem sido capaz de dar o melhor de si nas suas relações? É tempo de colocar o amor e os afetos por palavras e por gestos. Alimente todas as suas relações sejam elas familiares, de amizade ou amorosas, pois são essenciais ao seu bem-estar e são uma alavanca poderosa para a sua saúde mental.

Nível laboral - o seu trabalho deixa-o(a) realizado(a)? Olhe para o seu trabalho como uma fonte de equilíbrio do dia a dia. Mesmo que não tenha o seu trabalho de sonho, veja os lados positivos que ele lhe traz, como por exemplo, o equilíbrio financeiro. Se sentir o seu trabalho como um ponto de equilíbrio, inequivocamente, a sua performance e o seu bem-estar vão aumentar.

Neste balanço, aproveite para definir os objetivos em cada um dos níveis mais importantes da sua vida. Defina onde quer chegar e como quer chegar aos seus objetivos.

Centre-se em si e em tudo aquilo que pode torná-lo(a) uma pessoa mais completa, mais realizada e mais feliz. E, à boleia de tudo isto, faça deste setembro um recomeço para todas as melhores versões que podem existir de si próprio aos mais diversos níveis.