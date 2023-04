A tradição mantém-se e a Páscoa está quase a chegar. Com as celebrações deste feriado, as mesas de cada casa tendem a ficar repletas de comida, mas há pelo menos uma coisa que não falta: os tão famosos doces da Páscoa. As amêndoas de chocolate de leite, os ovos maiores ou menores, os coelhinhos de vários sabores: a oferta é ilimitada.

A pensar exatamente nos excessos desta época, partilho neste artigo não só alguns alimentos aos quais devemos ter especial atenção, mas também dicas simples e fáceis de cumprir para não prejudicarmos a nossa saúde oral. Afinal de contas, uma dor de dentes nesta altura não é de todo bem-vinda.

O açúcar está presente na maior parte dos doces, mas hoje em dia já existem muitas formas de contornar este ingrediente. São cada vez mais as marcas que disponibilizam produtos com baixo teor de açúcar ou mesmo nenhum, sem colocar em causa o sabor dos mesmos. E se desse uma hipótese a estas alternativas mais saudáveis? Pode ficar surpreendido! Aliás, são vários os estudos que indicam, por exemplo, os benefícios do consumo de chocolate preto, cujo grau de açúcar é reduzido ou nulo. Estará não só a ajudar a sua saúde oral, mas também muitos outros problemas que podem prejudicar o seu bem-estar geral.

As famosas amêndoas são para muitas pessoas a escolha de eleição por estes dias. Contudo, são um doce cuja textura é bastante dura, o que apresenta um risco para os dentes, principalmente para aqueles que já podem estar comprometidos. Dentes que possam não estar saudáveis, são os mais prováveis de fraturar durante a mastigação de alimentos mais rijos, como é o caso das amêndoas.

Para evitar que isto aconteça, não só agora como no futuro, é importante manter uma rotina de visitas regulares ao médico dentista, especialmente quando já se tem um histórico de problemas dentários. Nestas consultas o dentista pode avaliar a saúde dos seus dentes e fazer as recomendações necessárias para prevenir complicações.

Como também sabemos que por vezes é difícil resistir à tentação, mas tentando sempre não comprometer o seu sorriso, siga estas dicas simples:

- escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia, o ideal é serem três;

- não dispense a utilização do fio dentário, principalmente nestes dias;

- tente privilegiar alimentos mais moles, em detrimento dos mais rijos;

- por último, lembre-se que os dentes não são ferramentas e que não devem ser usados para abrir cascas de amêndoas ou para rasgar os embrulhos ou embalagens!

Um artigo de Francisco Palha, médico dentista no Instituto de Implantologia.