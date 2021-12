Com o início de um novo ano chegam as novas resoluções – e, com elas, surge sempre o desafio de incluir hábitos mais saudáveis na rotina. Inegavelmente, a prática regular de desporto é o objetivo de Ano Novo de quase todas as pessoas no mundo.

No entanto, surgem sempre os mesmos obstáculos para que esta meta não se cumpra: "O desporto não é divertido"; "Não tenho tempo"; "Prefiro fazer exercício à minha maneira”; “Não quero comprometer-me com um ginásio"; "Não tenho a energia".

Num estudo recente feito pelo Urban Sports, é percetível que a população portuguesa quer manter-se mais ativa, com um aumento de 23% para 27% de quem pratica exercício físico pelo menos 1x por semana e uma queda de 29% para 24% entre os que não praticavam nunca, no período pré-pandemia e actual.

A aplicação desportiva Urban Sports dá então todos os argumentos necessários para contrariar as desculpas e contribuir para que todos façam do seu 2022 um ano muito mais saudável.

"O desporto não é divertido"

Que tal encontrar a alegria do desporto através da diversidade de opções? As pessoas ficam muitas vezes desmotivadas quando o seu desporto de escolha ou a sua rotina de exercício se torna aborrecida e pouco agradável.

Talvez a solução seja experimentar novas modalidades até encontrar as mais divertidas.

“Não tenho tempo”

O maior obstáculo de fazer da atividade física um hábito é conseguir praticá-la regularmente. Saltar da cama uma hora mais cedo para ir de bicicleta para o yoga, ou encontrar motivação para contornar o sofá e ir ao ginásio, mata muitas vezes as nossas boas intenções.

Com o Urban Sports Club, que inclui aulas presenciais em espaços indoor e ao ar livre e aulas online em direto, pode treinar desde o conforto da sua própria casa ou encontrar uma aula próxima de onde estiver.

"Prefiro fazer exercício à minha maneira"

Encontrar a comunidade e o ambiente certos para o exercício é tarefa fácil com o Urban Sports Club. Quer estejam a viajar, num estúdio ou ao ar livre, pode encontrar-se com pessoas com os mesmos objetivos, que se motivam uns aos outros para levar estilos de vida mais saudáveis e mais felizes.

Para os que preferem fazer exercícios sozinhos e em casa, as opções com as aulas online em direto são ideais. E aqueles que querem fazer exercício físico no anonimato, podem desligar a sua câmara durante as aulas online em direto.

créditos: Urban Sports Club

"Não quero comprometer-me com um ginásio"

Para muitos, a ideia de se comprometerem num só estúdio pode ser assustadora. Quer viaje frequentemente ou simplesmente não queira aderir a um só estúdio ou tipo de desporto, a subscrição flexível do Urban Sports Club não envolve contratos a longo prazo e foi concebida para se adaptar às necessidades individuais e situações de vida.

Com este clube, que tem cerca de 10.000 estúdios parceiros em seis países europeus com atividades online ou nos espaços dos parceiros, não há fronteiras para o desporto. E basta uma única subscrição para ter acesso a mais de 50 atvidades desportivas e de bem-estar.

"Não tenho energia"

Há dias em que as nossas reservas de energia são inexistentes. Fazer desporto pode exigir-nos demasiado, mesmo que seja divertido e nos faça bem. É por isso que é importante estabelecer uma rotina que tenha variedade e equilíbrio com uma série de atividades.

No Urban Sports Club pode desfrutar de exercícios como o tai chi, meditação ou yoga, e escolher entre uma gama de ofertas de auto cuidado como visitas a spas ou massagens. Tudo isto garante um maior equilíbrio e compensa uma rotina diária agitada para contrariar o stresse, ao mesmo tempo que ajuda a manter o foco.