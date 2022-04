Numa altura em que se confere cada vez maior importância à capacidade das empresas em motivar os seus colaboradores e em garantir o bem-estar profissional e pessoal das equipas, o Urban Sports Club reforça o impacto positivo que o incentivo à prática desportiva dentro das organizações pode ter.

A propósito do Dia Mundial da Atividade Física, o agregador de fitness alerta para as vantagens a curto, médio e longo prazo da prática de desporto dentro das empresas.

Os benefícios da prática desportiva são transcendentes a qualquer pessoa e são visíveis em vários aspetos da nossa vida – incluindo no trabalho.

Assegurar hábitos saudáveis junto dos colaboradores de qualquer empresa pode revelar-se fundamental para o desenvolvimento das equipas e para a sua motivação – e as empresas podem ter um papel fundamental nesta decisão, ao assegurarem ou facilitarem a prática de desporto junto dos colaboradores.

O trabalho pode contribuir, muitas vezes, para acumulação de stresse, derivado do cumprimento de timings, pressão para obter resultados e desafios inerentes. “Sabemos que praticar desporto leva à libertação de endorfinas que, por um lado, geram uma sensação de bem-estar generalizado e contribuem para que nos sintamos mais enérgicos e vivaços. Isto pode ter implicações diretas no trabalho, porque nos podemos sentir mais atentos, mais focados e, portanto, mais produtivos”, explica Araceli Escobedo, Head of Marketing Iberia do Urban Sports Club.

Por outro lado, a tendência que vemos inerente a muitas profissões é o tempo a que levam os seus colaboradores a estar sentados. “Muitas pessoas passam quase oito horas por dia sentadas. São inegáveis as possíveis consequências, que se podem estender a complicações devido à má postura, ao cansaço generalizado”, continua Araceli. Nesse sentido, contrariar esta situação pode ser fundamental para a condição física e de saúde dos colaboradores.

A integração de programas de atividade física ou a facilitação do acesso à prática desportiva dentro das empresas pode revelar-se, por isto, muito importante para a saúde e bem-estar das equipas e torna-se cada vez mais uma tendência no seio organizacional.

Acompanhar esta tendência pode apresentar benefícios comprovados para a produtividade e motivação das equipas, mas pode ser também uma ferramenta importante para a captação de novos talentos.

“Pode ser um detalhe a que cada vez mais pessoas estão atentas e têm em consideração na hora de aceitar uma nova oferta de emprego, já que vemos uma importância cada vez maior atribuída ao work-life balance e o desporto pode ser uma contribuição para isso mesmo”, conclui Araceli.