O Natal implica muitas vezes um turbilhão de emoções, entre a expectativa das crianças - e também dos adultos -, as relações familiares nem sempre simples e o desejo de que corra tudo da melhor forma, nem sempre conseguimos retirar o melhor partido Natal e desta época que, regra geral, desejamos que seja de paz, de amor e de família.

Por isso, este Natal para que te permitas a vivê-lo da melhor forma, começa por:

1. Permitir-te a sentir

Tudo aquilo que possas sentir em relação ao Natal, às relações familiares, ou a algum membro da tua família é válido. Por isso, permite-te a sentir e olhar para aquilo que estás a sentir e tenta perceber o porquê desse sentimento. No fundo, será mais fácil vivenciar o Natal e crescer se conseguires enquadrar aquilo que estás a sentir na tua história e se procurares dar um significado às tuas emoções.

2. Ser flex í vel e emp á tico

Por muito que o Natal leve a opiniões contrárias, a questões inoportunas ou a algum desconforto, é importante que exista tolerância e flexibilidade em relação à perspetiva dos outros. Neste contexto, é importante definir os limites ao mesmo tempo que se procura não alimentar o conflito.

3. Dar espa ç o à partilha e à alegria

Procura sintonizar-te com quem está ao teu lado, procura permitir-te a dar de ti às pessoas que são importantes para ti e abrir espaço para que cada uma delas possa expressar-se e partilhar aquilo que vive dentro de si. Lembra-te que o espírito de Natal implica que sejamos capazes de fortalecer relações, de dar colo e de receber colo.

Por muito que o Natal possa implicar momentos com mais desconforto ou com algum atrito, devemos tomar consciência que as pessoas com quem passamos o Natal fazem parte da nossa história, e de alguma forma são importantes para a construção de tudo aquilo que somos, por isso, devemos aproveitar o Natal para retirar dele o melhor partido, para nos permitirmos a sentir, a fortalecer laços e a unir pontos dentro da nossa própria história.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.