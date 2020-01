Para não ficar doente nos meses de maior frio, para além de se agasalhar e de descansar bem para reforçar o seu sistema imunitário, deve habituar-se a respirar pelo nariz e não pela boca. As narinas têm a função de filtrar e aquecer o ar, ajudando a prevenir eventuais infeções respiratórias. Alimentar-se bem é outra das regras a adotar. A ingestão de infusões, de chás, de sopas e de alimentos ricos em vitamina C também deve ser reforçada durante este período.

Mas sabia que o seu cérebro também desempenha um papel essencial no processo preventivo? A forma como encaramos o nosso quotidiano e como lidamos com os problemas do dia a dia também se reflete na forma como reagimos perante as ameaças à nossa saúde. Teresa Marta, mestre em psicoterapia e coach para a coragem, aconselha a adotar cinco comportamentos emocionais que a melhoram nesta e noutras épocas do ano. Do que está à espera para as seguir?

1. Pense (mais) em si

Tome decisões em função do seu bem-estar e da sua felicidade, em detrimento daquilo que acha que os outros irão apreciar e diga não as vezes que forem necessárias. Sem medos! Se se deixar condicionar pelas opiniões e pelas sugestões alheias, acabará por se revoltar por ter tomado uma determinada decisão em função dos outros e não das suas ideias e esse estado de infelicidade e de stresse acabará por gerar angústia e nervosismo, fragilizando-o (ainda) mais.

2. Amplie o seu mundo

Não tenha receio de se aventurar para fora de pé, como sugerem inúmeros especialistas, ainda que em sentido figurado, por mais difícil que tal se afigure. Não tenha medo de largar as amarras. Conheça novas pessoas e outras realidades. Se for caso disso, mude a sua rotina, as pessoas habituais e os locais de sempre. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Uma mente mais forte é também uma mente mais combativa e a positividade afasta as doenças.

3. Não exija de mais de si mesmo