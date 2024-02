Wellington

Preparação

Numa tacinha, misture bem a água e a linhaça. Reserve.

Refogue a cebola e o alho numa frigideira com um fio de azeite, durante dez minutos, mexendo frequentemente. Adicione o tomilho e o alecrim e envolva bem.

Triture os cogumelos com as avelãs no robô de cozinha, até obter um granulado, e junte-o à frigideira. Cozinhe esta mistura até os cogumelos ficarem tenros e sem líquido. Adicione o molho de soja, envolva e deixe evaporar. Depois, transfira para uma taça e deixe arrefecer durante dez minutos.

Entretanto, coza as castanhas num tachinho com água. Escorra-as e triture-as no robô de cozinha até ficarem desfeitas. Adicione à taça onde estão os cogumelos.

Acrescente à mistura anterior o pão ralado, a linhaça, o molho inglês, o sal e a pimenta, envolvendo tudo muito bem com uma colher ou com as mãos. Reserve.

Abra a massa folhada na superfície de trabalho, mantendo o papel vegetal na base, e disponha no centro metade do preparado, achatando-o ligeiramente. Deite no meio o queijo vegetal e os espinafres e cubra com a restante massa, fazendo um rolo. Feche o rolo com a massa folhada, selando bem.

Pincele com leite vegetal e leve ao forno a 180 ºC, durante 40 minutos. Deixe arrefecer um bocadinho antes de o fatiar.