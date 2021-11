Trufas de creme de amendoim

Preparação

No processador de alimentos, triture os flocos de aveia e os frutos secos. Junte as tâmaras, uma a uma, até estarem completamente trituradas e adicione, por fim, o creme de amendoim. Verifique se a consistência da massa permite fazer bolinhas; se necessário, acrescente mais creme.

Molde cerca de 22 bolinhas com um diâmetro de, aproximadamente, 2 cm.

Derreta o chocolate em banho‑maria.

Passe as bolinhas uma a uma pelo chocolate derretido e coloque‑as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Antes que o chocolate solidifique, salpique-o com amendoins

picados.

Leve ao frigorífico para solidificar.