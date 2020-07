Tranche de bacalhau fresco em papelote com legumes

Preparação

Prepare todos os legumes: descasque e corte a cebola roxa às rodelas fininhas; retire a parte exterior do funcho e corte-o às fatias; limpe os pimentos das sementes e corte-os às rodelas fininhas; descasque a cenoura e corte-a aos palitos; corte os tomates cherry ao meio e o dente de alho laminado.

No tabuleiro do forno, disponha uma folha de papel vegetal (tamanho de forma a poder dobrar) e regue com um fio de azeite. Disponha as rodelas de cebola de forma a fazer uma cama para o bacalhau, coloque a tranche de bacalhau inteira por cima. Distribua os legumes por cima e à volta do bacalhau. Acrescente as folhinhas de tomilho e do caril.

Tempere com um pouco de sal e regue com um fio de azeite.

Dobre a folha de papel vegetal, tape como se fosse um envelope e feche, dobrando as suas extremidades de forma a não deixar sair os sucos que se vão formando ao longo da cozedura.

Leve o tabuleiro ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 30 minutos.

Sirva a tranche de bacalhau fresco com os legumes e umas batatinhas cozidas.