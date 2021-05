Torta de laranja

Preparação

Numa tigela, misture o açúcar com a farinha e a raspa da laranja. Acrescente os ovos e envolva. Junte o sumo de laranja e mexa, sem bater demais para não ganhar espuma. Derreta a margarina e junte ao creme de ovos.

Deite a mistura num tabuleiro forrado com papel vegetal untado de margarina.

Leve a cozer em forno bem quente (200 ºC) durante cerca de 20/30 minutos. Verifique se está cozida e retire do forno.

Vire o tabuleiro com cuidado sobre um pano polvilhado com açúcar. Enrole a torta cuidadosamente com a ajuda do pano e deixe arrefecer.

Se gostar, decore com raspas de laranja e polvilhe com açúcar branco.