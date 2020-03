Tomates recheados com espinafres e ovo

Preparação

Comece por lavar e cortar a “cabeça” do tomate. Com a ajuda de uma colher, retire cuidadosamente a polpa tentando manter inteira a estrutura do tomate. Pique a polpa e reserve numa tigela.

Pique a cebola e os dentes de alho. Reserve. Corte o queijo mozarela em pedaços pequenos.

Coloque as folhas de espinafre numa frigideira, regue com um fio de azeite, e tape, para que o espinafre coza sob o efeito do vapor gerado. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Quando o volume tiver reduzido para mais de metade, retire qualquer excesso de água e acrescente o recheio dos quatro tomates, a cebola, o alho, um pouco de vinho branco (cerca de 50 ml) e mais um fio de azeite e tempere a gosto com sal e pimenta. Deixe ganhar sabor.

Pré aqueça o forno a 180 ºC.

Numa assadeira coloque os tomates e os topos dos tomates.

Forre o fundo de cada tomate com o preparado de espinafre. Em seguida, sobre cada um dos tomates, deite um ovo de codorniz. Para isso, parta cuidadosamente um ovo de cada vez e insira o seu conteúdo (gema e clara) sobre o fundo de espinafre. Tempere com sal e pimenta e cubra com o queijo mozarela em cubos.

Leve ao forno por 25 a 30 minutos, a 180 ºC, para que os ovos cozam.