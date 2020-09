Tentação fresca de maçã caramelizada e doce de leite

Preparação

Doce de maçã: descascar e descaroçar as maçãs, partir aos cubinhos e levar ao lume com os restantes ingredientes. Deixar cozinhar, em lume brando, até que a maçã fique macia. Deixar arrefecer.

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo.

Montagem: distribuir a bolacha nas taças (deixar um pouco para polvilhar no final). Distribuir o doce de maçã por cima da bolacha. Fazer o mesmo com o creme. Colocar uma colher de sobremesa de doce de leite por cima. Polvilhar com bolacha. Levar ao frigorífico durante duas horas. Se aguentar esperar!