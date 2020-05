Tarteletes integrais de ervilha com crocante de bacon

Preparação

Coloque todos os ingredientes para a massa numa tigela grande e amasse bem até deixar de colar às laterais. Envolva em película aderente e reserve no

frigorífico pelo menos 30 minutos.

Entretanto, pré-aqueça o forno a 190 ºC.

Faça o recheio: coloque num tachinho água a ferver, tempere com sal e mergulhe as ervilhas. Deixe-as cozer totalmente. Coe as ervilhas (mas reserve a água

da cozedura).

Com a ajuda de uma varinha mágica, reduza as ervilhas a um puré e tempere com um pouco de pimenta-preta e um fio de azeite virgem extra. Se notar que o puré está demasiado grosso, junte a água da cozedura até ficar com a consistência desejada.

Fazer as tarteletes: retire a massa do frio e alise-a com a ajuda de um rolo da massa. Distribua a massa por formas de tarteletes, barradas com um pouco de margarina.

Coloque um pedaço de papel vegetal por cima da massa e ponha feijões secos para fazer peso, para que a massa não crie bolhas. Leve ao forno durante, sensivelmente, 15 minutos, ou até a massa alourar.

No final, verta o puré de ervilha nas tarteletes.

Decore cada tartelete com uma tira de bacon grelhado e umas "migalhas" de queijo fresco.